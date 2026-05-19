19 мая в 21:30 состоится поединок 37-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут принимает Манчестер Сити на домашнем стадионе Виталити.

Команда Пепа Гвардиолы продолжает чемпионскую гонку с Арсеналом.

Арсенал опережает конкурента на 5 пунктов, но у горожан есть игра в запасе.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (82 очка), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Борнмут – Манчестер Сити

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports