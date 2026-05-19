Переосмысление ценностей. Хаби Алонсо вернет Челси к временам Абрамовича?

Цирк на дроте. Где-то так можно кратко охарактеризовать нынешний сезон для «Челси». После достаточно удачного минувшего сезона, в котором «аристократы» добыли два трофея (кубки Лиги конференций и Клубного чемпионата мира) плюс завоевали путевку в Лигу чемпионов, на данный момент «Челси» проиграл практически все, что можно было проиграть. Лондонская команда может остаться в новом сезоне вообще без еврокубков, ибо не удалось «подсластить пилюлю» – в недавнем финале Кубка Англии «синие» уступили «Манчестер Сити».

Но еще более показательным провалом «Челси» как клуба можно и нужно считать политику относительно тренеров.

Тут необходима краткая ремарка. В отличие от многих других английских грандов, в «Челси» должность наставника первой команды официально именуется как «главный тренер мужской команды». Именно «тренер», а не «менеджер», как у того же «Сити».

То есть, «Челси» прозрачно и безоговорочно приуменьшает роль наставника, сводя его функции к построению тренировочного процесса и тактического рисунка игры. В плане решения трансферных вопросов консорциум BlueCo, владеющий «Челси», доселе всецело полагался на совет директоров клуба. Конкретно – на руководителей спортивного направления консорциума.

Данный нюанс был изначально прописан в контрактах главных тренеров. И главные тренеры – кто бы им ни был – изначально соглашались на эти «урезанные» условия. Так что вроде бы все честно. Но справедливо ли? Вот в этом и кроется главная закавыка.

После взбалмошного дебютного сезона «Челси» под крылом BlueCo, после провала имени Поттера и мытарств имени Лэмпарда, «синих» возглавил действительно именитый тренер – Маурисио Почеттино. Он спас сезон для «Челси», добыв путевку в еврокубки. Однако «знака благодарности» от клуба аргентинец не дождался. Ему не только не расширили полномочия, но и вообще не продлили контракт.

С Энцо Мареской получилось нечто подобное. Казалось, что после победы в Лиге конференций, и особенно после триумфа «Челси» на Клубном чемпионате мира боссы лондонского клуба допустят Мареску к решению вопросов, связанных с формированием команды. Но не тут-то было.

Стоило итальянцу заговорить об этом публично, да что там заговорить – намекнуть лишь, как ему незамедлительно указали на дверь, мгновенно забыв о его достижениях во главе команды.

И чтобы не наступать снова на те же грабли, «Челси» решил укомплектовать не только команду, но и тренерский состав молодым специалистом. Так в команде и появился Лиам Росеньор. Собственно, как появился, так и пропал.

И вот после того, как ставка на молодость себя не оправдала, после того как сезон провален, а в команде склоки и распри, BlueCo таки решилась на кардинальную смену декораций – назначение на пост главного тренера авторитетного и опытного специалиста, коим стал Хаби Алонсо.

Боули и Эгбали, дуэт главных акционеров «Челси», очень спешили с назначением Хаби Алонсо. Очень спешили, ибо понимали, что такой специалист, как Алонсо, долго не будет бесхозным. Несмотря на заверения «Ливерпуля», что Арне Слот останется и на следующий год, уж слишком неуверенно звучали из «Энфилда» эти заверения, уж слишком хотели болельщики «красных» вернуть Хаби в команду уже в качестве наставника.

Да и не только «Ливерпуль» мог положить глаз на бывшего рулевого «Реала». Грядет межсезонье, а в это время может произойти все, что угодно. Поэтому в «Челси» и спешили ангажировать Хаби Алонсо еще до завершения нынешнего сезона.

Нужно отдать должное боссам лондонского клуба: они успели. Соглашение между «Челси» и Хаби Алонсо было подписано 16 мая, сразу после проигранного «аристократами» финала Кубка Англии. Договор подписан на четыре года.

И впервые в бытность собственниками «Челси» Боули и Эгбали, контракт с главным тренером подписан на условиях главного тренера. Впервые со времен владения лондонским клубом корпорацией BlueCo, должность наставника официально значится, как «менеджер».

И в этой связи нужно отметить, что боссы клуба таки дослушались и до фанатов, и до лидеров команды, которые просили/требовали назначения опытного и авторитетного специалиста, который бы имел права голоса при подписании того или иного игрока.

Отдавая должное Боули сотоварищи за «прозрение», все же считаю необходимым отметить, что «прозрение» это весьма запоздалое. В том смысле запоздалое, что если бы в свое время Мареска получил подобные полномочия, то, вполне возможно, и не был бы нынешний сезон для «синих» таким распотрошенным. Вполне возможно, что под руководством бывшего ассистента Гвардиолы «Челси» достиг бы серьезных вершин.

Но об этом теперь можно лишь догадываться. И сожалеть лондонским болельщикам, что Мареска не остался в их команде. Хотя, насколько я понимаю, конкретно для Энцо все закончилось хеппи-эндом: он вернется в «МанСити» уже главным.

Возвращаясь к нашим «баранам», нужно отметить еще один отличительный нюанс, связанный с назначением Хаби Алонсо. Насколько можно судить по скупым обрывкам официальной информации, отныне «Челси» на трансферном рынке перестанет ориентироваться преимущественно на игроков до 25 лет. Теперь в команде будут появляться и более опытные исполнители.

То есть, фактически можно утверждать, что «Челси» возвращается к «настройкам» времен Абрамовича. Стало быть, клуб потеряет сугубо бизнесовый статус и будет заточен в большей степени не на перепродажу молодых и уже раскрученных игроков, а на покупку звезд первой величины и достижения самых максимальных спортивных результатов.

В этой связи Хаби Алонсо уже озвучил свои трансферные приоритеты. Испанец хочет заполучить опытного центрального защитника, левого вингера и форварда. Так что нынешним летом «пенсионеры» точно выйдут на трансферный рынок. А может и вовсе его «взорвут».

Кстати, с настоятельной просьбой к клубным боссам о покупке уже готовых под основу игроков выступали не только фаны, но и лидеры команды – Кукурелья и Фернандес.

Практически все игроки основной обоймы «Челси» позитивно восприняли назначение Хаби Алонсо. Хотя при этом и отмечали кулуарно, что теперь придется пахать и доказывать. Уже не получится списать все неудачи на неопытность тренера, как в случае с Поттером или Росеньором. Тут можно и места в основе лишиться.

Несмотря на то, что Хаби Алонсо подписал соглашение с «Челси» за два тура до финиша сезона, он не будет непосредственно руководить командой в оставшихся матчах. Продолжит руководить временщик Калум Макфарлейн, который, впрочем, войдет в штаб Алонсо. Но в этих двух оставшихся матчах испанец будет пристально наблюдать за командой, и делать выводы. Так что игрокам придется поднапрячься, если они действительно хотят оставаться на «Стемфорд Бридж» и в дальнейшем.

Что же касается задач, непосредственно стоящих перед Алонсо, то окромя сакраментального «построения новой конкурентной команды» клубное руководство прописало «выиграть АПЛ в течении ближайших трех сезонов».

Значит ли это, что у Хаби в запасе есть время? Сложно сказать. Как показывала практика, ранее боссы BlueCo не отличались терпением касательно перспектив главных тренеров команды. Но коль клуб после стольких ошибок решился на перезагрузку, решил стать на тропу войны за трофеи, возможно, новому главному тренеру, точнее, «менеджеру», таки выделят не только деньги на серьезные трансферы, но и кредит доверия.

Хотя бы до конца следующего сезона.