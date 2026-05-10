Динамо не забило ЛНЗ, Ярмолюк vs Сити, гол Зубкова, победы Дюбуа и Амосова
Главные новости за 9 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 мая.
1. Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции
Донецкий Шахтер может стать чемпионом уже 10 мая
2A. Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ в ключевом матче УПЛ
Команды не порадовали болельщиков голами
2B. Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
Команда Бартуловича упустила возможность подняться на четвертую строчку
3A. Киевский триллер. Оболонь и Эпицентр поделили очки в горячем матче
Молодой джокер Оболони принес результат своей команде
3B. Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью в матче УПЛ
Команда Федыка впервые в 2026 году оставила ворота на замке
4. Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ
Буковина из Черновцов ранее досрочно получила пропуск в элиту
5A. Шедевр Доку и пятка Холанда. Ман Сити разгромил Брентфорд с Ярмолюком
Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом
5B. Курьезный гол. Челси прервал ужасную серию, сыграв с Ливерпулем
Команды разошлись миром в матче АПЛ на стадионе Энфилд
6. Феерия украинца. Зубков принес победу Трабзонспору, оформив гол плюс пас
Александр зажег в дерби с Бешикташем
7. Месси зажег за Интер Майами: гол плюс два ассиста. Он вошел в историю
Лионель стал ключевой фигурой в матче MLS против Торонто
8. Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Александра уступила Линде Носковой в двух сетах
9. Кровавая резня, бой года. Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира
Дюбуа стал новым чемпионом мира по версии WBO
10. «Он побьет Махачева». Амосов уничтожил Альвареса и стал звездой UFC 328
Ярослав Амосов выиграл бой в самом престижном промоушене
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендует «Боруссия»
Украинец покинет «Аякс»