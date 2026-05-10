Динамо не забило ЛНЗ, Ярмолюк vs Сити, гол Зубкова, победы Дюбуа и Амосова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 9 мая.

1. Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции

Донецкий Шахтер может стать чемпионом уже 10 мая

2A. Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ в ключевом матче УПЛ

Команды не порадовали болельщиков голами

2B. Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925

Команда Бартуловича упустила возможность подняться на четвертую строчку

3A. Киевский триллер. Оболонь и Эпицентр поделили очки в горячем матче

Молодой джокер Оболони принес результат своей команде

3B. Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью в матче УПЛ

Команда Федыка впервые в 2026 году оставила ворота на замке

4. Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ

Буковина из Черновцов ранее досрочно получила пропуск в элиту

5A. Шедевр Доку и пятка Холанда. Ман Сити разгромил Брентфорд с Ярмолюком

Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом

5B. Курьезный гол. Челси прервал ужасную серию, сыграв с Ливерпулем

Команды разошлись миром в матче АПЛ на стадионе Энфилд

6. Феерия украинца. Зубков принес победу Трабзонспору, оформив гол плюс пас

Александр зажег в дерби с Бешикташем

7. Месси зажег за Интер Майами: гол плюс два ассиста. Он вошел в историю

Лионель стал ключевой фигурой в матче MLS против Торонто

8. Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме

Александра уступила Линде Носковой в двух сетах

9. Кровавая резня, бой года. Уордли и Дюбуа определили чемпиона мира

Дюбуа стал новым чемпионом мира по версии WBO

10. «Он побьет Махачева». Амосов уничтожил Альвареса и стал звездой UFC 328

Ярослав Амосов выиграл бой в самом престижном промоушене