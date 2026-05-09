Турнирная таблица УПЛ. Полесье вышло на 2-е место, Динамо – на 4-й позиции

В этот уик-энд прошел 27-й тур Украинской Премьер-лиги.

Интересно, что 9 мая все 4 матча завершились вничью.

В Черкассах сыгран центральный матч тура между ЛНЗ и Динамо (ничья 0:0).

Шахтер опережает ближайшего конкурента на 8 очков. Горняки могут стать победителями сезона УПЛ уже 10 мая, если не проиграют Полтаве.

На второе место вышло житомирское Полесье, а Динамо занимает лишь 4-ю позицию с отставанием в 6 очков от ЛНЗ.

Топ-7 УПЛ: Шахтер (63 очка), Полесье (55), ЛНЗ (54), Динамо (48), Металлист 1925, Колос (по 46), Кривбасс (44).

В зоне переходных матчей: Кудровка (22), Рух (21). Лишь минимальные теоретические шансы на выживание имеют Александрия (13) и Полтава (12).

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове сыграют Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 27-й тур

🔹 08.05. 13:00. Кривбасс – Карпаты – 1:0

🔹 08.05. 15:30. Колос – Кудровка – 1:0

🔹 08.05. 18:00. Полесье – Александрия – 2:1

🔹 09.05. 13:00. Рух – Верес – 0:0

🔹 09.05. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Динамо – 0:0

🔹 09.05. 18:00. Заря – Металлист 1925 – 1:1

🔹 09.05. 18:00. Оболонь – Эпицентр – 2:2

🔹 10.05. 15:30. Полтава – Шахтер

🏆 Турнирная таблица