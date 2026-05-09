Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Курьезный гол. Челси прервал ужасную серию, сыграв с Ливерпулем
Чемпионат Англии
Ливерпуль
09.05.2026 14:30 – FT 1 : 1
Челси
Англия
09 мая 2026, 16:29 | Обновлено 09 мая 2026, 16:34
Курьезный гол. Челси прервал ужасную серию, сыграв с Ливерпулем

Команды расписали ничью на стадионе «Энфилд»

9 мая «Ливерпуль» и «Челси» сыграли боевую ничью в 36-м туре Английской Премьер-лиги.

Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начался с гола хозяев.

На 6-й минуте встречи Райан Гравенберх мощным ударом снял паутину из девятки.

Ответ гостей пришел еще до перерыва и получился неожиданным: Энцо Фернандес выполнил передачу со штрафного, но из-за ошибки получился гол.

Во втором тайме лондонцы даже вышли вперед, однако гол Коул Палмер был отменен. «Ливерпуль» также забил, но и этот мяч не был засчитан из-за нарушения правил.

Старания обеих команд не принесли положительного результата – 1:1 на табло в Ливерпуле.

Благодаря этому матчу «Челси» остановил свою неприятную серию в АПЛ из пяти поражений подряд.

Английская Премьер-лига. 36-й тур, 9 мая

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1

Голы: Гравенберх, 6 – Фернандес, 35

Фотогалерея матча:

Андрей Витренко
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
В УАФ приняли решение после спорного гола Пономаренко в ворота Шахтера
Динамо потеряло Пономаренко и еще шесть игроков перед матчем против ЛНЗ
Виталий ПОНОМАРЕВ: «О бензине поговорим после чемпионата»
Шевченко вышел с заявлением о вратаре сборной Украины. Такого никто не ждал
«Этим все и закончится». В Англии уже знают, какой бан получит Мудрик
