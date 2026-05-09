Курьезный гол. Челси прервал ужасную серию, сыграв с Ливерпулем
Команды расписали ничью на стадионе «Энфилд»
9 мая «Ливерпуль» и «Челси» сыграли боевую ничью в 36-м туре Английской Премьер-лиги.
Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начался с гола хозяев.
На 6-й минуте встречи Райан Гравенберх мощным ударом снял паутину из девятки.
Ответ гостей пришел еще до перерыва и получился неожиданным: Энцо Фернандес выполнил передачу со штрафного, но из-за ошибки получился гол.
Во втором тайме лондонцы даже вышли вперед, однако гол Коул Палмер был отменен. «Ливерпуль» также забил, но и этот мяч не был засчитан из-за нарушения правил.
Старания обеих команд не принесли положительного результата – 1:1 на табло в Ливерпуле.
Благодаря этому матчу «Челси» остановил свою неприятную серию в АПЛ из пяти поражений подряд.
Английская Премьер-лига. 36-й тур, 9 мая
«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1
Голы: Гравенберх, 6 – Фернандес, 35
