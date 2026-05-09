  4. Ливерпуль – Челси – 1:1. Отмененные голы, ошибка вратаря. Видео голов
09.05.2026 14:30 – FT 1 : 1
09 мая 2026, 18:46 | Обновлено 09 мая 2026, 18:48
89
0

Ливерпуль – Челси – 1:1. Отмененные голы, ошибка вратаря. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ

9 мая состоялся матч «Ливерпуля» и «Челси» в 36-м туре Английской Премьер-лиги.

Команды на «Энфилде» обменялись голами в первом тайме и сыграли вничью (1:1).

В начале встречи за «Ливерпуль» отличился Райан Гравенберх, а Энцо Фернандес сравнял счет благодаря ошибке соперника.

Во втором тайме команды забивали еще, однако арбитр был вынужден отменить взятия ворот из-за нарушений правил.

Английская Премьер-лига. 36-й тур, 9 мая

«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1

Голы: Гравенберх, 6 – Фернандес, 35

Видео голов и обзор матча:

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль), асcист Рио Нгумоха.
