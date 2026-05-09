Ливерпуль – Челси – 1:1. Отмененные голы, ошибка вратаря. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 36-го тура АПЛ
9 мая состоялся матч «Ливерпуля» и «Челси» в 36-м туре Английской Премьер-лиги.
Команды на «Энфилде» обменялись голами в первом тайме и сыграли вничью (1:1).
В начале встречи за «Ливерпуль» отличился Райан Гравенберх, а Энцо Фернандес сравнял счет благодаря ошибке соперника.
Во втором тайме команды забивали еще, однако арбитр был вынужден отменить взятия ворот из-за нарушений правил.
Английская Премьер-лига. 36-й тур, 9 мая
«Ливерпуль» – «Челси» – 1:1
Голы: Гравенберх, 6 – Фернандес, 35
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах справилась с квалифайером Ноэми Базилетти в поединке второго круга
Поединок 27-го тура Премьер-лиги состоится в субботу, 9 мая, в 15:30 по киевскому времени