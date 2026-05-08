В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 14.30.

Ливерпуль

Не слишком стабильный сезон проводят действующие чемпионы Англии. За 35 туров Премьер-лиги Ливерпулю удалось набрать 58 баллов, благодаря которым он находится на 4-й строчке турнирной таблицы, то есть в зоне Лиги чемпионов. Расстояние от конкурентов по топ-6 за 3 тура до завершения сезона неплохое – 6 зачетных пунктов. В Кубке Англии коллектив выступил достаточно посредственно, вылетев на стадии четвертьфинала от «Манчестер Сити» с разгромным счетом 4:0.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы дошли до такой же стадии, преодолев перед этим турецкий «Галатасарай». В четвертьфинале «красные» потерпели поражение от «ПСЖ» с общим счетом 4:0.

Челси

А вот чемпионы мира после новогоднего увольнения Энцо Марески до сих пор не могут найти свою игру. В общем, после 35 матчей чемпионата Англии на балансе лондонцев есть 48 очков, позволяющих им находиться на 9-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-6 небольшое – 4 балла, однако шансов войти в пятерку лучших у лондонцев уже нет. Однако в Кубке Англии «синие» уже квалифицировались в финал – там их ждет противостояние с «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичане также пострадали от «ПСЖ». На стадии 1/8 финала «Челси» проиграл французам с общим счетом 8:2.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». За этот отрезок мерсисайдцы одержали 3 победы, а «Челси» выиграли дважды.

Интересные факты

«Челси» проиграли в каждом из 5 предыдущих матчей Премьер-лиги, забив при этом только 1 гол.

«Ливерпуль» проиграл только в 1/7 последних домашних поединков.

В 6/8 предыдущих матчах «Челси» было забито больше 2.5 гола.

«Челси» проиграл в каждом из 3 последних домашних поединков.

Возможные стартовые составы

Ливерпуль: Вудмен – Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг – Макалистер, Гравенберг – Верки, Собослай, Джонс – Гакпо

Челси: Йороненсен – Кукурелья, Колвилл, Чалоба, Джеймс – Кайседо, Сантос – Педро, Фернандес, Палмер – Дилап

Прогноз Sport.ua: победа «Ливерпуля» с коэффициентом 1.87 по линии БК betking.