Тренер Ливерпуля: «Он еще не на том уровне. Но фанаты имеют другое мнение»

Главный тренер «Ливерпуль» Арне Слот поделился эмоциями после ничейного матча с «Челси» в 36-м туре Английской Премьер-лиги (1:1).

Также тренер объяснил, почему заменил молодого Рио Нгумоху, который отметился ассистом. Именно это решение тренера вызвало агрессивный свист болельщиков на стадионе «Энфилд».

«Мы очень хорошо начали, забили гол, были близки ко второму после стандартного положения, но затем нам стало трудно контролировать игру. Они часто находили своих полузащитников, играли с большим количеством игроков в центре, поэтому наш тайминг в прессинге был не всегда идеальным. В тот отрезок они были лучшей командой, хотя и без больших моментов.

Они забили после стандарта, что привело к 1:1, поэтому во втором тайме мы немного изменили структуру прессинга. Это почти сразу привело к их голу, который, к счастью для нас, был отменен из-за офсайда. Но затем мы действовали значительно лучше, чем в первом тайме, смогли больше контролировать мяч, попали в штангу и перекладину – но мяч просто не зашел в ворота.

Рио Нгумоха – у него, возможно, была судорога примерно за три минуты до этого, затем я с ним поговорил, и он сказал, что продолжать не вариант. Это вполне логично: если ты снимаешь с игры футболиста, который хорошо играет, имеет ассист, люди не ожидают такого решения, и у меня не было намерения его убирать.

Он хороший игрок, но я не думаю, что он еще на том уровне, чтобы играть на 50-60 процентах и при этом влиять на игру. Но, возможно, у болельщиков другое мнение. Они думают, что он мог бы играть на этом уровне даже на 50 или 60 процентах, но уже не быть достаточно готовым, чтобы спринтовать и выполнять свои действия.

И да, если ты этого не знаешь и думаешь: «Почему ты его снял?» – я понимаю такую реакцию. Я знал в момент, когда подняли его номер, что будет такая реакция. Но это не причина не делать замену и оставлять на поле игрока, который говорит мне, что не может продолжать. И после матча, думаю, это тоже логично, потому что я не считаю, что этот клуб должен быть доволен результатом 1:1 против «Челси».

Мы всегда стремимся к победе, и если не побеждаем – мы разочарованы, особенно в сезоне, где мы выиграли не так много, как от нас ожидают. Это просто накапливается фрустрация, и она, вероятно, вышла наружу после перерыва», – сказал Слот.