  Ливерпуль обновил клубный антирекорд в АПЛ. Помог в этом Энцо Фернандес
09 мая 2026, 18:24 | Обновлено 09 мая 2026, 19:19
Ливерпуль обновил клубный антирекорд в АПЛ. Помог в этом Энцо Фернандес

Только Борнмут пропустил больше со стандартных положений в сезоне 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль обновил клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей со стандартных положений в одном сезоне АПЛ.

Пропущенный гол со штрафного от Энцо Фернандеса в матче 36-го тура против Челси стал 18-м подобным в сезоне для «красных», что стало худшим показателем клуба в истории выступлений в АПЛ.

В текущем сезоне только Борнмут пропустил большее количество голов со стандартных положений (19).

Команды с наибольшим количеством пропущенных мячей со стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26

  • 19 – Борнмут
  • 18 – Ливерпуль
  • 17 – Кристал Пэлас
  • 17 – Вест Хэм Юнайтед
  • 16 – Челси
  • 16 – Ньюкасл Юнайтед
