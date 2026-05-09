Ливерпуль обновил клубный антирекорд в АПЛ. Помог в этом Энцо Фернандес

Ливерпуль обновил клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей со стандартных положений в одном сезоне АПЛ.

Пропущенный гол со штрафного от Энцо Фернандеса в матче 36-го тура против Челси стал 18-м подобным в сезоне для «красных», что стало худшим показателем клуба в истории выступлений в АПЛ.

В текущем сезоне только Борнмут пропустил большее количество голов со стандартных положений (19).

Команды с наибольшим количеством пропущенных мячей со стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26

19 – Борнмут

18 – Ливерпуль

17 – Кристал Пэлас

17 – Вест Хэм Юнайтед

16 – Челси

16 – Ньюкасл Юнайтед