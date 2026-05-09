Ливерпуль обновил клубный антирекорд в АПЛ. Помог в этом Энцо Фернандес
Только Борнмут пропустил больше со стандартных положений в сезоне 2025/26
Ливерпуль обновил клубный антирекорд по количеству пропущенных мячей со стандартных положений в одном сезоне АПЛ.
Пропущенный гол со штрафного от Энцо Фернандеса в матче 36-го тура против Челси стал 18-м подобным в сезоне для «красных», что стало худшим показателем клуба в истории выступлений в АПЛ.
В текущем сезоне только Борнмут пропустил большее количество голов со стандартных положений (19).
Команды с наибольшим количеством пропущенных мячей со стандартных положений в АПЛ в сезоне 2025/26
- 19 – Борнмут
- 18 – Ливерпуль
- 17 – Кристал Пэлас
- 17 – Вест Хэм Юнайтед
- 16 – Челси
- 16 – Ньюкасл Юнайтед
Chelsea haven't kept a clean sheet in the Premier League since January - their worst streak for 25 years ❌— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) May 9, 2026
Liverpool have now conceded 18 goals from set-piece situations 😬
Could Xabi Alonso be the man to fix them?
