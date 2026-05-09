Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ

Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 17:28 | Обновлено 09 мая 2026, 17:47
Команды не порадовали болельщиков голами

В 27-м туре Украинской Премьер-лиги ЛНЗ на своем поле принимал киевское «Динамо» в матче, который для команды Костюка был едва ли не решающим в борьбе за топ-3. Победа оставляла киевлян в гонке за медали, любая потеря очков фактически заставляла делать ставку уже на Кубок Украины.

Старт встречи получился осторожным. «Динамо» больше владело мячом, однако первый по-настоящему опасный момент создали именно хозяева. ЛНЗ убежал в быструю контратаку, Рябов получил мяч в штрафной и уже готов был открывать счет, но Коробов в последний момент буквально вынес мяч с ворот и спас свою команду.

Дальше матч превратился в жесткую тактическую битву с большим количеством борьбы и фолов. Отдельного внимания заслуживает грубый подкат Дубинчака – эпизод обошелся без желтой карточки, хотя именно после этого столкновения Микитишин не смог продолжить игру и был заменен.

На 20-й минуте «Динамо» все же отправило мяч в сетку – отличился Герреро, однако еще в развитии атаки Шола оказался в офсайде, поэтому гол был справедливо отменен. ЛНЗ продолжал действовать в привычной манере: компактная оборона, плотность между линиями и быстрые контратаки малыми силами. Киевлянам катастрофически не хватало пространства. Самый опасный момент до перерыва создал Пихаленок, который мощно пробил метров с 25-ти и попал в штангу.

А уже под занавес тайма ЛНЗ едва не наказал гостей. Пасич подключился к атаке и получил отличный шанс забить «в раздевалку», но с убойной позиции простил «Динамо». Так команды и ушли отдыхать при нулях на табло.

После перерыва рисунок игры почти не изменился. «Динамо» продолжало контролировать мяч, а ЛНЗ максимально дисциплинированно перекрывал зоны и не позволял сопернику разгонять комбинационные атаки. Костюк попытался переломить ход встречи выходом Ярмоленко и Буяльского, однако в вязком матче без свободных зон замены не дали нужного эффекта.

По сути, единственный действительно опасный эпизод второго тайма создал Волошин. После передачи Пихаленка вингер пробивал в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

В итоге – нулевая ничья. Для кого-то скучные 0:0, а для кого-то – качественная тактическая дуэль с образцовой обороной ЛНЗ. И если хозяева этим результатом могут быть довольны, ведь ничья практически гарантирует черкасскому клубу бронзовые медали чемпионата, то для «Динамо» эта осечка стала ударом по реальным шансам финишировать в топ-3.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

ЛНЗ – «Динамо» – 0:0

Предупреждения: Горин, 51, Драмбаев, 79, Ассинор, 80.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Микитишин (Твердохлиб, 25), Рябов, Пастух, Кузык, Ассинор (Авуду, 80).

Запасные: Ледвий, Самойленко, Якубу, Путря, Подоляк, Твердохлиб, Танковский, Беннетт, Кравчук, Авуду.

«Динамо»: Нещерет, Коробов (Караваев, 46), Биловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубинчак, Михайленко, Волошин, Пихаленок, Шапаренко (Буяльский, 73), Огундана (Ярмоленко, 73), Герреро (Бленуце 86).

Запасные: Суркис, Моргун, Ярмоленко, Овчаренко, Тиаре, Караваев, Яцык, Захарченко, Бленуце.

Арбитр: Виталий Романов

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Саша Леоненко
Игра вообще ни о чем. Просто бездарно провели 90 минут и потеряли все шансы на топ-3. Браво. 
Очікувано ЛНЗ поставив автобус і сподівався на помилки, а вони були, Ярмола, Караваєв, Михайленко обрізалися і не раз, але обійшлося без моментів. А з таким великим контролем м'яча ДК дуже мало моментів створило, тому по ділу нічейка.
Зараз вилізе американський шпигун -2025 і повідомить, що це Ахмєтов всьокупіл, і якби не він, то Бленуце та той, що феєрив за Борусію, винесли б той ЛНЗ за 3:0.
без медалей заслуженно…
Без Пономаренко динамо похоже больше на Оболонь 
Слабая игра.
Это ЛНЗ не смогло обыграть динаму. Пишите правильно заголовки. Получите от меня пучок морковки!
У Костюка початок гарний після звільнення Шовковського , а зараз таке враження що Шовковський повернувся і останні 5 ігор знову став тренером Динамо 
Досить рівний матч . У динамівців можна сказати підсіли батарейки , не має швидкості , не має пресингу . Не вистачало Пономаренка попереду та Бражка в центрі . Шола Огундана тільки прийшов в Динамо - починав непогано , але зараз десь скис . Гереро грає якось байдуже. Всі в цьому матчі зіграли нижче своїх можливостей , та й ЛНЗ добре підготовлене фізично та тактично і добре конратакують . Вихід Ярмоленко та Буяльського мало що змінив , можливо потрібно було випускати раніше, як і Бленуце . Було багато боротьби та мало саме футболу . Киянам потрібно думати про фінал Кубка та підсилювати склад .
Жалюгідне видовище це динамо. А його все одно тягнуть судєйки. Навіщо чергову ганьбу в єврокубках та ноль в таблицю коефіцієнтів. Ганьба. А як "судив" романов, це окрема тема.
Папа не хотел, мама не старалась, чемпионат Украины по греко-римской борьбы только что закончился. Это не футбол.
Дивлюсь на це Динамо й стає сумно. 2 перемоги в 6 матчах, а ще й в Лігу Європи потраплять і що там буде? Відповідь очевидна, без системних змін на нормальні результати не варто й сподіватись
Без Пономаренко гра абсолютно двох рівних команд.
Нічия - закономірний результат матчу!
Одні ставлять автобус і відбиваються. Інші нічого з тим автобусом зробити  не можуть. Команди до ЄК готові. Полісся і Шахтар таке саме лайно, абсолютно нічим не кращі.
Судя по тому, как после матча между собой чуть не целовались Костюк и Пономарев, все это шапито (несмотря на то, что играли не в футбол, а в регби) было заранее согласовано. Ну хоть Пономаренко не прибили, а вот зятя похоже из строя вывели - и это меня радует, т.к. пару центрбеков Захарченко/Михавко надо наигрывать, больше давать им игрового времени вместе. Ну и когда Костюк выпустил придурка Бленуцэ, я сразу понял, что все это именно ЦИРК ШАПИТО. Оставшиеся игры в чемпе интересны только тем, кто будет играть в переходняках, т.е. кто займет 13 и 14 места. Места 1, 2, 3, 15 и 16 определены.
А де Пономарееко?
Играют так чтобы избежать травм перед финалом Кубка Украины. Теперь стало ясно, рисковать никто не будет. Счёт по игре. 
Відскочили .5 е місце не віддадуть 
Скільки там вже +18 відрив Шахтаря від ДК завтра буде? Хтось ще рахує чи вже давно ні?
Какой неуступный этот ЛНЗ. Ни шуб им не нужно.. ничего.
Ну а куянам, вдохновения и упорной работы в продвижении вглубь турнирной таблицы🤗 
Какая разница на каком мы месте будем в этом чукре, если выиграем кубок? Напомнить вам даунам донецким на каком месте ваш шлак был в прошлом сезоне? 
