Ворота на замке. Динамо не сумело обыграть ЛНЗ

В 27-м туре Украинской Премьер-лиги ЛНЗ на своем поле принимал киевское «Динамо» в матче, который для команды Костюка был едва ли не решающим в борьбе за топ-3. Победа оставляла киевлян в гонке за медали, любая потеря очков фактически заставляла делать ставку уже на Кубок Украины.

Старт встречи получился осторожным. «Динамо» больше владело мячом, однако первый по-настоящему опасный момент создали именно хозяева. ЛНЗ убежал в быструю контратаку, Рябов получил мяч в штрафной и уже готов был открывать счет, но Коробов в последний момент буквально вынес мяч с ворот и спас свою команду.

Дальше матч превратился в жесткую тактическую битву с большим количеством борьбы и фолов. Отдельного внимания заслуживает грубый подкат Дубинчака – эпизод обошелся без желтой карточки, хотя именно после этого столкновения Микитишин не смог продолжить игру и был заменен.

На 20-й минуте «Динамо» все же отправило мяч в сетку – отличился Герреро, однако еще в развитии атаки Шола оказался в офсайде, поэтому гол был справедливо отменен. ЛНЗ продолжал действовать в привычной манере: компактная оборона, плотность между линиями и быстрые контратаки малыми силами. Киевлянам катастрофически не хватало пространства. Самый опасный момент до перерыва создал Пихаленок, который мощно пробил метров с 25-ти и попал в штангу.

А уже под занавес тайма ЛНЗ едва не наказал гостей. Пасич подключился к атаке и получил отличный шанс забить «в раздевалку», но с убойной позиции простил «Динамо». Так команды и ушли отдыхать при нулях на табло.

После перерыва рисунок игры почти не изменился. «Динамо» продолжало контролировать мяч, а ЛНЗ максимально дисциплинированно перекрывал зоны и не позволял сопернику разгонять комбинационные атаки. Костюк попытался переломить ход встречи выходом Ярмоленко и Буяльского, однако в вязком матче без свободных зон замены не дали нужного эффекта.

По сути, единственный действительно опасный эпизод второго тайма создал Волошин. После передачи Пихаленка вингер пробивал в дальний угол, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

В итоге – нулевая ничья. Для кого-то скучные 0:0, а для кого-то – качественная тактическая дуэль с образцовой обороной ЛНЗ. И если хозяева этим результатом могут быть довольны, ведь ничья практически гарантирует черкасскому клубу бронзовые медали чемпионата, то для «Динамо» эта осечка стала ударом по реальным шансам финишировать в топ-3.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

ЛНЗ – «Динамо» – 0:0

Предупреждения: Горин, 51, Драмбаев, 79, Ассинор, 80.

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Микитишин (Твердохлиб, 25), Рябов, Пастух, Кузык, Ассинор (Авуду, 80).

Запасные: Ледвий, Самойленко, Якубу, Путря, Подоляк, Твердохлиб, Танковский, Беннетт, Кравчук, Авуду.

«Динамо»: Нещерет, Коробов (Караваев, 46), Биловар (Захарченко, 57), Михавко, Дубинчак, Михайленко, Волошин, Пихаленок, Шапаренко (Буяльский, 73), Огундана (Ярмоленко, 73), Герреро (Бленуце 86).

Запасные: Суркис, Моргун, Ярмоленко, Овчаренко, Тиаре, Караваев, Яцык, Захарченко, Бленуце.

Арбитр: Виталий Романов

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)