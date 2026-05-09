Черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо» – встретились в субботу, 9 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.

В первом тайме форвард «бело-синих» Эдуардо Герреро удачно сыграл в штрафной соперника и открыл счет, однако гол не засчитали после просмотра VAR (офсайд).

ЛНЗ разместился на третьей позиции, имея в своем активе 54 пункта. В следующем туре черкасский клуб сыграет на домашней арене против «Полтавы».

«Динамо» продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 баллов. В матче 28-го тура «бело-синие» на арене имени Лобановского примут «Колос».

Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 9 мая

ЛНЗ – Динамо – 0:0

