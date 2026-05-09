ЛНЗ – Динамо – 0:0. Почему не засчитали гол Герреро? Видеообзор матча
Команды не сумели определить победителя в поединке Премьер-лиги, который состоялся 9 мая
Черкасский ЛНЗ и киевское «Динамо» – встретились в субботу, 9 мая, в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 0:0.
В первом тайме форвард «бело-синих» Эдуардо Герреро удачно сыграл в штрафной соперника и открыл счет, однако гол не засчитали после просмотра VAR (офсайд).
ЛНЗ разместился на третьей позиции, имея в своем активе 54 пункта. В следующем туре черкасский клуб сыграет на домашней арене против «Полтавы».
«Динамо» продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 баллов. В матче 28-го тура «бело-синие» на арене имени Лобановского примут «Колос».
Украинская Премьер-лига, 27-й тур. 9 мая
