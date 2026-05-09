Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча в Черкассах, где «бело-синие» сыграли вничью с ЛНЗ (0:0):

– По какой причине отсутствовали Редушко и Пономаренко? Как оцениваете игру Герреро?

– Добрый вечер. У Богдана и Матвея — микротравмы. Герреро сегодня был достаточно полезен для команды: хорошо отрабатывал после потери мяча, перестраивался, прессинговал защитников. Но против такой команды, как ЛНЗ, трудно постоянно применять прессинг, потому что соперник при любой возможности играл длинными передачами. В таких условиях сложно эффективно давить.

Те моменты, когда нам удавалось прессинговать, вы видели: в первом тайме создали несколько моментов, забили гол, хотя там еще нужно разобраться, был ли офсайд. Именно после прессинга перехватили мяч и быстро вышли в атаку. В этих эпизодах он был активен и полезен для команды. Когда же соперник переходил на длинные передачи, понятно, что в таких обстоятельствах он не мог участвовать. Главная задача нападающего — это голы и создание моментов у ворот соперника.

– Не слишком ли «Динамо» в весенней части сезона зависит от Пономаренко? Его нет на поле — и голов тоже нет.

– Конечно, моменты мы создавали. У Волошина было несколько хороших возможностей, но не хватило мастерства в завершении. Я понимаю, что это также определенный элемент тактики – когда трава на поле не подстрижена, мяч движется медленнее, задерживается. Это тоже определенная хитрость, которую использует тренер ЛНЗ Пономарев. Когда газон ниже, мяч движется значительно быстрее и качественнее. Сегодня же мяч немного «застревал», не хватило ни мастерства, ни сил, чтобы забить мяч.

– Матч с «Шахтером» показал, что, если фланги перекрыть, кроме Пономаренко, некому создавать остроту. Считаете ли вы, что молодые Редушко и Волошин могут реально усилить команду и в будущем?

– Мы создаем новую команду, и Волошин, и Редушко достаточно мощно действуют в атаке. Матч с «Шахтером», о котором вы упомянули, был для Редушко первым таким дерби. Он немного нервничал, но обладает всеми качествами, чтобы прогрессировать как в матчах с «Шахтером», так и против других соперников, раскрывать оборону команд.

То же самое и Волошин. Мы не играем за счет одного футболиста. Команда действует через поддержку, создание численного преимущества на флангах, чтобы доставлять мяч в штрафную площадь и создавать моменты в завершающей фазе.

– Вы довольны линией нападения? И на какие позиции планируется усиление перед следующим сезоном?

– Знаете, трансферы любят тишину, поэтому пока не будем об этом говорить. Конечно, мы довольны нашими нападающими, но нет причин успокаиваться. Нам нужно усиление во всех звеньях, потому что у нас есть амбиции на следующий сезон. У нас молодая команда, поэтому нам нужны и опытные футболисты, которые будут рядом с молодыми, помогать им развиваться, подсказывать на поле и способствовать их прогрессу.

– Сейчас в украинском футболе есть «Шахтер» и все остальные. Что нужно «Динамо», чтобы в следующем сезоне бороться с ним на равных?

– Вы видите, что наша философия, которую поддерживает руководство клуба, основана на собственных воспитанниках. Конечно, нам нужны качественные футболисты для усиления. «Шахтер» движется по другому пути — они покупают дорогих игроков. Мы же будем конкурировать за счет своих футболистов, организации игры и качества наших исполнителей. Думаю, в следующем сезоне ситуация уже не будет такой, как в этом году. Но мы понимаем, что молодым игрокам нужно время, чтобы прогрессировать.

– Какие общие выводы и анализ вы можете сделать по итогам сезона? И каковы планы «Динамо» на будущее, учитывая концепцию, которую вы озвучили?

– Наша задача — создать боеспособный коллектив, развивать собственную молодежь и быть конкурентоспособными не только в чемпионате Украины, но и в еврокубках. Для этого нужно, чтобы игроки прогрессировали и набирались опыта. Полноценный анализ сезона мы будем проводить уже после последнего матча.

– Почему Шапаренко во втором тайме не всегда успевал возвращаться на свою позицию? Как в целом оцените его прогресс в последнее время?

– Он успел вернуться в свою зону, но не до конца сконцентрировался на игроке, который наносил удар. Мы уже разобрали этот момент — это вопрос концентрации. И, конечно, Коля — один из наших самых опытных футболистов, мы на него очень рассчитываем. Вы и сами видите, что после зимней паузы это уже совсем другой Шепаренко, чем был осенью.

– В последних матчах Биловар не всегда играл стабильно. Планируете ли усиление центральной линии защиты?

– Я уже говорил: мы всегда будем рады качественному усилению в каждом звене и работаем над этим.

– Можно ли сказать, что ваш главный матч сезона ещё впереди – и это финал Кубка Украины против «Чернигова»?

– Каждый матч для нас – это развитие и становление команды. Конечно, в каждой игре мы хотим побеждать. Мы разбираем, анализируем матчи, подсказываем футболистам, потому что те ошибки, которые допускаем сейчас, часто становятся фатальными, а соперники этим хорошо пользуются. Если посмотреть на статистику, то при том количестве моментов, которые соперники создают у наших ворот, мы пропускаем больше, чем должны были бы согласно показателю XG.