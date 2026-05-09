  4. Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах
09.05.2026 15:30 – FT 0 : 0
Динамо Киев
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 19:01 | Обновлено 09 мая 2026, 19:17
Игорь КОСТЮК – о матче с ЛНЗ, потере Пономаренко и предстоящих трансферах

Тренер киевлян подвел итоги матча с черкасским клубом

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ после матча в Черкассах, где «бело-синие» сыграли вничью с ЛНЗ (0:0):

– По какой причине отсутствовали Редушко и Пономаренко? Как оцениваете игру Герреро?

– Добрый вечер. У Богдана и Матвея — микротравмы. Герреро сегодня был достаточно полезен для команды: хорошо отрабатывал после потери мяча, перестраивался, прессинговал защитников. Но против такой команды, как ЛНЗ, трудно постоянно применять прессинг, потому что соперник при любой возможности играл длинными передачами. В таких условиях сложно эффективно давить.

Те моменты, когда нам удавалось прессинговать, вы видели: в первом тайме создали несколько моментов, забили гол, хотя там еще нужно разобраться, был ли офсайд. Именно после прессинга перехватили мяч и быстро вышли в атаку. В этих эпизодах он был активен и полезен для команды. Когда же соперник переходил на длинные передачи, понятно, что в таких обстоятельствах он не мог участвовать. Главная задача нападающего — это голы и создание моментов у ворот соперника.

– Не слишком ли «Динамо» в весенней части сезона зависит от Пономаренко? Его нет на поле — и голов тоже нет.

– Конечно, моменты мы создавали. У Волошина было несколько хороших возможностей, но не хватило мастерства в завершении. Я понимаю, что это также определенный элемент тактики – когда трава на поле не подстрижена, мяч движется медленнее, задерживается. Это тоже определенная хитрость, которую использует тренер ЛНЗ Пономарев. Когда газон ниже, мяч движется значительно быстрее и качественнее. Сегодня же мяч немного «застревал», не хватило ни мастерства, ни сил, чтобы забить мяч.

– Матч с «Шахтером» показал, что, если фланги перекрыть, кроме Пономаренко, некому создавать остроту. Считаете ли вы, что молодые Редушко и Волошин могут реально усилить команду и в будущем?

– Мы создаем новую команду, и Волошин, и Редушко достаточно мощно действуют в атаке. Матч с «Шахтером», о котором вы упомянули, был для Редушко первым таким дерби. Он немного нервничал, но обладает всеми качествами, чтобы прогрессировать как в матчах с «Шахтером», так и против других соперников, раскрывать оборону команд.

То же самое и Волошин. Мы не играем за счет одного футболиста. Команда действует через поддержку, создание численного преимущества на флангах, чтобы доставлять мяч в штрафную площадь и создавать моменты в завершающей фазе.

– Вы довольны линией нападения? И на какие позиции планируется усиление перед следующим сезоном?

– Знаете, трансферы любят тишину, поэтому пока не будем об этом говорить. Конечно, мы довольны нашими нападающими, но нет причин успокаиваться. Нам нужно усиление во всех звеньях, потому что у нас есть амбиции на следующий сезон. У нас молодая команда, поэтому нам нужны и опытные футболисты, которые будут рядом с молодыми, помогать им развиваться, подсказывать на поле и способствовать их прогрессу.

– Сейчас в украинском футболе есть «Шахтер» и все остальные. Что нужно «Динамо», чтобы в следующем сезоне бороться с ним на равных?

– Вы видите, что наша философия, которую поддерживает руководство клуба, основана на собственных воспитанниках. Конечно, нам нужны качественные футболисты для усиления. «Шахтер» движется по другому пути — они покупают дорогих игроков. Мы же будем конкурировать за счет своих футболистов, организации игры и качества наших исполнителей. Думаю, в следующем сезоне ситуация уже не будет такой, как в этом году. Но мы понимаем, что молодым игрокам нужно время, чтобы прогрессировать.

– Какие общие выводы и анализ вы можете сделать по итогам сезона? И каковы планы «Динамо» на будущее, учитывая концепцию, которую вы озвучили?

– Наша задача — создать боеспособный коллектив, развивать собственную молодежь и быть конкурентоспособными не только в чемпионате Украины, но и в еврокубках. Для этого нужно, чтобы игроки прогрессировали и набирались опыта. Полноценный анализ сезона мы будем проводить уже после последнего матча.

– Почему Шапаренко во втором тайме не всегда успевал возвращаться на свою позицию? Как в целом оцените его прогресс в последнее время?

– Он успел вернуться в свою зону, но не до конца сконцентрировался на игроке, который наносил удар. Мы уже разобрали этот момент — это вопрос концентрации. И, конечно, Коля — один из наших самых опытных футболистов, мы на него очень рассчитываем. Вы и сами видите, что после зимней паузы это уже совсем другой Шепаренко, чем был осенью.

– В последних матчах Биловар не всегда играл стабильно. Планируете ли усиление центральной линии защиты?

– Я уже говорил: мы всегда будем рады качественному усилению в каждом звене и работаем над этим.

– Можно ли сказать, что ваш главный матч сезона ещё впереди – и это финал Кубка Украины против «Чернигова»?

– Каждый матч для нас – это развитие и становление команды. Конечно, в каждой игре мы хотим побеждать. Мы разбираем, анализируем матчи, подсказываем футболистам, потому что те ошибки, которые допускаем сейчас, часто становятся фатальными, а соперники этим хорошо пользуются. Если посмотреть на статистику, то при том количестве моментов, которые соперники создают у наших ворот, мы пропускаем больше, чем должны были бы согласно показателю XG.

Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
- Знаєте, трансфери люблять тишу...
🤣
Суркис так и сказал:
- Тихо! Идите на #у@,  усиления не будет!
Ну а по поводу "создания новой команды", так эту мантру слышу уже лет 16-ть. 
за что Тиаре сушат на банке, чем он провинился?
Треба було залишити Костюку "ВО", хоч би соромно так не було.
Набрали баласту Тіаре, Бленуце,  Шола дайте молодим їхню зарплату вони всіх на полі поризривають
Костюк, йди слідом за Шовковський!
Трансферов не будет… Костюк боится брать ответственность 
Київські ЗМІ возвеличують Ігоря Костюка як творця головної сенсації туру.
«Динамо вистояло у лігві черкаського фаворита»
