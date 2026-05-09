Йожеф Сабо жестко отреагировал на ничью Динамо в матче с ЛНЗ

Сегодня, 9 мая в центральном матче 27-го тура УПЛ ЛНЗ и «Динамо» сыграли вничью (0:0). Своими впечатлениями от этого поединка с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился авторитетный в прошлом тренер Йожеф Сабо.

– Если честно, мне игра не понравилась, – сказал Йожеф Йожефович. – Забитых мячей мы не увидели, да и остроты у обоих ворот было мало. Да, в первом тайме «Динамо» выглядело солиднее, но дивидендов они из этого не извлекли. Забитый мяч? Ну, не знаю, мы всегда что-то находим, то ли носки, то ли туфли (улыбается). Еще раз повторюсь, все выглядело блекло.

– Киевляне в очередной раз не убедили?

– Все динамовские болельщики ждут от команды того, что когда-то было, когда только от слова «Динамо» все содрогались. Сейчас этого и близко нет. Думаю, еще немало лет пройдет, чтобы мы опять увидели то «Динамо».

– Когда последний раз вы наслаждались динамовской игрой?

– При Валерии Лобановском, в конце 90-х начале 2000-х. Да потом были некоторые всплески, но не более того. Не вижу перспектив у команды в ближайшем будущем. Тяжело смотреть, как команда двигается, как создает моменты, очень много брака в передачах. В общем, имеем то, что имеем.

– Отсутствие Попова, Тымчика, Бражка, Редушко, Кабаева Пономаренко сказалась на потенциале динамовцев в игре с ЛНЗ?

– Не всех, но некоторых исполнителей не хватало. Но и утверждать нельзя, что, допустим, был бы Пономаренко, то «Динамо» выиграло бы. Сейчас можно только гадать. Счет на табло. А он говорит о том, что подопечные Игоря Костюка снова не добились нужного результата. На своей половине играть в пас умеют, но как только мяч переходит на чужую половину, идет сплошной брак. Я не вижу поставленных ударов с 20-ти, 30-ти метров. Передача в штрафную, борьба, борьба… вот и весь футбол.

– ЛНЗ добилось, чего хотело?

– В принципе, да. Команда Виталия Пономарева мечтает быть на пьедестале, и они не подпустили к себе «Динамо». Поэтому, получается, стратегически черкасцы обыграли киевлян. Да, повторюсь, по игре гости выглядели лучше, но результата нет, а это самое главное.

– То есть, о тройке призеров «Динамо» можно забыть?

– Думаю, да. Осталось три тура, и если посмотреть на оставшиеся матчи, то в тройке динамовцев не будет. Нереально отыграть шесть очков. «Полесье» и ЛНЗ своего не упустят. У «Динамо» осталась единственная надежда на победу в Кубке Украины, чтобы хоть как-то скрасить нынешний сезон.