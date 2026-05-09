В центральном матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги ЛНЗ в Черкассах примет киевское «Динамо». 9 мая в 15:30 на поле выйдут команды, для которых эта игра может стать определяющей в борьбе за медали.

У ЛНЗ – 53 очка, у «Динамо» – 47. До финиша чемпионата остаётся всего четыре тура, а значит для киевлян этот матч – практически последний шанс ворваться в медальную гонку. Любая потеря очков в Черкассах может поставить крест на амбициях столичного клуба.

В первом круге ЛНЗ сенсационно обыграл «Динамо» благодаря голу Пастуха. Теперь киевляне едут в Черкассы не только за очками, но и за реваншем.

Sport.ua проведёт текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Динамо», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.94 для ЛНЗ и 1.49 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.