ЛНЗ
09.05.2026 15:30 - : -
Динамо Киев
08 мая 2026, 21:58 | Обновлено 08 мая 2026, 23:13
Битва в Черкассах с прицелом на медали

Коллаж Sport.ua

В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Динамо». Матч пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», игра начнется в 15:30.

ЛНЗ

Черкасская команда довольно долго считалась претендентом на чемпионское звание, но в итоге не выдержала темп и уже практически проиграла борьбу за титул. Примечательно, что проблемы у «фиолетовых» начались после противостояния с «Шахтером». Прямому конкуренту подопечные Виталия Пономарева не проиграли, но уже в следующем матче уступили «Колосу», значительно ухудшив свои шансы на первое место. Далее последовали две ничьи, и дистанция от лидера первенства измеряется уже десятью очками.

Четырехматчевая безвыигрышная серия стала болезненным ударом по амбициям «фиолетовых», но они продолжают бороться за медали и еврокубковую зону. И если ЛНЗ добьется желаемого, это будет несомненным успехом черкасской команды. Правда, у черкасчан впереди стоит непростая задача. «Полесье» в этом туре уже одержало победу, сместив «фиолетовых» на третью позицию, да и «Динамо» еще не выключилось из борьбы за подиум турнира. «в еврокубках мы еще не играем. Надо заслужить, чтобы там играть. Мы еще не попали в еврокубки, мы – одни из претендентов. И не более, на сегодня», - отметил главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев.

Весомым усилением для ЛНЗ на остаток сезона стало возвращение Мухаррема Яшари, который восстановился после травмы. Вот только в противостоянии с «Динамо» косовар своим партнерам не поможет: в прошлом туре он получил желтую карточку и в ближайшей игре будет отбывать дисквалификацию. Предстоящий поединок станет юбилейным, 100-м, для Виталия Пономарева у руля команд УПЛ, а Егор Твердохлеб может провести 100-й матч в чемпионатах.

Динамо

У «бело-синих» совсем мало шансов зацепиться за медали приближающегося к завершению чемпионата. Такой вывод напрашивается не только из-за очкового отставания «Динамо» от конкурентов, но и при взгляде на календарь заключительных туров. В такой ситуации главный матч для киевлян состоится через полторы недели. Именно в финале Кубка Украины подопечные Игоря Костюка могут завоевать путевку на евроарену.

В прошлом туре киевляне провели принципиальное дерби против «Шахтера», и поединок завершился в пользу донецкой команды (2:1). Очередной гол Матвея Пономаренко, который возглавляет гонку бомбардиров УПЛ, не позволил «бело-синим» обыграть лидера турнира. Интересно, что Пономаренко возглавил престижный рейтинг самых эффективных футболистов мира в возрасте до 21 года по среднему количеству голов и ассистов, обнародованный CIES Football Observatory.

Одной из интриг концовки сезона является вопрос, сможет ли Андрей Ярмоленко стать лучшим бомбардиром украинских чемпионатов. К слову, результативный удар ветерана «Динамо» в поединке с «Кривбассом» УПЛ признала лучшим голом апреля.

К очередному матчу киевляне подходят с кадровыми потерями. В лазарете команды находятся Попов, Тымчик и Бражко. Зато восстановился Михайленко, который принял участие в противостоянии с «Шахтером». Сможет сыграть и Волошин, пропускавший прошлый тур из-за дисквалификации.

Статистика встреч

Команды ранее провели пять очных дуэлей: 1 победа ЛНЗ, 3 виктории киевлян и 1 ничья. Единственную победу над «Динамо» черкасская команда одержала в первом круге текущего чемпионата. «Фиолетовые» в Киеве обыграли хозяев поля со счетом 1:0, а единственный гол в конце первого тайма забил Пастух.

Прогноз на противостояние

«Фиолетовые» попытаются прервать свою безвыигрышную серию и вернуть себе вторую позицию. А для «Динамо» матч в Черкассах по сути последний шанс остаться в борьбе за медали. Вряд ли мы увидим много голов в этом противостоянии, поэтому поставим на тотал голов меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Пасич, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Микитишин, Кузык, Твердохлеб, Ассинор.

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Буяльский, Шапаренко, Редушко, Волошин, Пономаренко.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.94 для ЛНЗ и 1.49 для «Динамо». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

З пелюшок за ЛНЗ. Так, за тридцять три роки до його заснування! ;) Ще Ванга пророкувала появу клубу в Черкасах, який залишить динамо без медалей
Колос за ЛНЗ
