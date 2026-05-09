WTA09 мая 2026, 14:28 | Обновлено 09 мая 2026, 14:30
Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Александра уступила Линде Носковой в двух сетах
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.
Олейникова проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (WTA 13) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 1:6, 3:6.
Это была первая очная встреча соперниц.
В 1/8 финала Носокова поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Сораной Кырстей.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала
Александра Олейникова – Линда Носкова [13] – 1:6, 3:6
Ну честно говоря у Олейниковой с ее теннисом шансов против Носковой быть не могло.И так очень высоко в рейтинге находится и иногда хорошие победы одерживает,но это потолок
Що , ніхто не дивився ?
Шкода, Костюк цю Лінду розкатала з бубликом, залишається лише Еля, дай Бог їй якомога далі зайти
Може мені хтось пояснити чому Олійникова відмовилась від вкорочених ударів які у неї в Румунії виходили не гірше Онс Джабер ?А от дивлюся весь її грунтовий сезон і не бачу щоб вона багато вкорочувала.
