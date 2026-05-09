Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Олейникова проиграла представительнице Чехии Линде Носковой (WTA 13) в двух сетах за 1 час и 10 минут – 1:6, 3:6.

Это была первая очная встреча соперниц.

В 1/8 финала Носокова поборется либо с Ариной Соболенко, либо с Сораной Кырстей.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/16 финала

Александра Олейникова – Линда Носкова [13] – 1:6, 3:6