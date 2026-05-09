  4. Киевский триллер. Оболонь и Эпицентр поделили очки в горячем матче
09 мая 2026, 20:01 | Обновлено 09 мая 2026, 20:48
Молодой джокер «Оболони» приносит результат своей команде

В 27-м туре Украинской Премьер-лиги киевская «Оболонь» принимала «Эпицентр».

«Эпицентр» начал встречу так, будто приехал в столицу за тремя очками без лишних разговоров. Уже на восьмой минуте гости вышли вперед. После атаки через левый фланг Рохас получил мяч в штрафной площади и пробил практически по позиции Марченко, однако рикошет полностью дезориентировал голкипера «Оболони». Мяч предательски изменил направление и оказался в сетке – 0:1.

После быстрого гола команда Нагорняка поймала настоящий кураж. «Эпицентр» выглядел быстрее, увереннее и гораздо спокойнее работал с мячом. Гости качественно контролировали темп, грамотно выходили из-под давления и регулярно доводили атаки до ударов. У «Оболони» же игра откровенно не клеилась. Киевляне много фолили, теряли мяч под прессингом и с огромным трудом выбирались из обороны.

На 20-й минуте счет вполне мог стать 2:0. Липовуз с убойной позиции пробил над перекладиной. В этом же эпизоде произошел момент, который будто перевернул весь матч. После жесткой стычки серьезно разбили голову Морозу. Полузащитник не смог продолжить игру и был заменен. А дальше футбол окончательно перестал быть просто футболом.

Матч превратился в настоящее месиво. Игроки летели в подкаты, не убирали ноги, постоянно вспыхивали локальные конфликты, а каждая борьба за мяч выглядела как отдельная война. Желтая карточка Шевченко стала лишь одной из многих в этой нервной и невероятно заряженной игре. При этом за всей жесткостью чувствовалось главное – никто не собирался закрываться или сушить матч. Да, «Эпицентр» выглядел лучше, но и «Оболонь» не производила впечатление команды, которая готова капитулировать.

После перерыва хозяев ждал новый удар.

«Эпицентр» провел образцовую атаку: Рохас получил мяч на правом фланге, поднял голову и увидел на дальней штанге абсолютно свободного Сидуна. Передача вышла идеальной, а форвард гостей красивым ударом головой отправил мяч в дальний угол – 0:2.

Казалось, игра окончательно уходит под контроль гостей. Но именно после второго пропущенного мяча «Оболонь» начала оживать.

На 59-й минуте тренерский штаб хозяев бросил в бой 21-летнего Тараса Ляха – футболиста, который обычно получает считанные минуты в концовках матчей и редко имеет шанс полноценно проявить себя. Но этот вечер стал его звездным часом.

Уже через минуту после выхода на поле Лях откликнулся на передачу Семенова и в касание отправил мяч в ворота – 1:2. Киевский стадион моментально завелся, а вместе с ним проснулась и сама «Оболонь».

Еще через несколько минут Лях снова оказался в центре внимания. Молодой хавбек подхватил мяч за пределами штрафной и мощно пробил низом – Билык спас. «Оболонь» почувствовала кровь.

Но и «Эпицентр» не сидел в обороне. Гости опасно выбегали в контратаки и вполне могли закрывать матч. Один из лучших моментов возник после углового, когда Сиберио головой пробивал в ближний угол. Марченко уже не спасал, однако мяч в сантиметрах разминулся со штангой.

Последние минуты превратились в настоящий штурм.

«Оболонь» включила какие-то безумные скорости и буквально заперла гостей возле их штрафной площади. Огромный комплимент тренерскому штабу киевлян и специалистам по физподготовке – команда даже в компенсированное время носилась так, будто матч только начинался.

И развязка этой драмы получилась достойной лучших футбольных сценариев.

94-я минута. Лях получает мяч в штрафной площади и пробивает мимо голкипера. Защитник «Эпицентра» в последний момент выбивает мяч практически с линии ворот. Игроки «Оболони» и тренерский штаб сразу бросаются к арбитру, сигнализируя, что мяч пересек линию. Игра продолжается еще около полуминуты, после чего главный арбитр останавливает матч и ждет ответа от помощников.

Несколько секунд ожидания – и стадион взрывается.

Гол засчитан.

Тарас Лях оформляет дубль и вырывает для «Оболони» ничью – 2:2.

Это был матч, в котором было все: кровь, жесткие стыки, эмоции, характер, драматичная концовка и герой, которого никто не ждал. «Оболонь» вытащила практически мертвую игру и подарила болельщикам один из самых ярких и эмоциональных матчей нынешнего сезона УПЛ.

Наши оценки:

Замены «Оболони»: Волохатый - 6.5, Третьяков - 6.5, Лях - 8.0, Теслюк - 6.5.

Замены «Эпицентра»: Супряга - 5.0, Запорожец - б/о, Оливейра - б/о, Ковалец - б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Оболонь» – «Эпицентр» – 2:2

Голы: Лях, 60, 90+4Рохас, 8, Сидун, 49.

Предупреждения: Шевченко, 31, Суханов, 53, Волохатый, 58 – Нил, 20, Билык, 74, Липовуз, 76, Супряга, 90.

«Оболонь»: Марченко, Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько, Мединский, Мороз (Волохатый, 23), Чех, Бычек (Третьяков, 46), Нестеренко (Теслюк, 78), Суханов (Лях, 58).

Запасные: Федоривский, Сташкив, Волохатый, Козлов, Кулаковский, Лях, Лящук, Теслюк, Третьяков, Фещенко, Черненко, Черный.

«Эпицентр»: Билык, Григоращук, Нил, Климец, Кирюханцев, Липовуз, Себерио, Миронюк (Запорожец, 84), Сифуэнтес (Оливейра, 84), Рохас (Супряга, 57), Сидун (Ковалец, 90).

Запасные: Федотов, Вавшко, Супряга, Запорожец, Ковалец, Кристин, Танчик, Оливейра, Маткевич, Демченко.

Арбитр: Роман Блавацкий

Стадион: «Оболонь Арена»

