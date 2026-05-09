В субботу, 9 мая, в Киеве на стадионе «Оболонь Арена» состоится матч двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевская «Оболонь» и «Эпицентр». Стартовый свисток рефери Дмитрия Кубряка из Одессы прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Оболонь



Вопрос участия киевской «Оболони» в переходных матчах все еще окончательно не решен. Хотя и очень близок к этому. Не проиграть «Кудровке» в прошлом туре было в этом плане заданием минимум, хотя по ходу противостояния команда Александра Антоненко и вовсе вела в счете, поэтому могла обеспечить себе спокойную жизнь еще неделю тому назад, но победу в итоге упустила (1:1). Но ничего – жизнь дает еще один шанс.

Пять очков отделяет «пивоваров» от опасного участка турнирной таблицы, и поскольку все та же «Кудровка» свой матч против «Колоса» в этом туре уже проиграла (0:1), то любой набранный балл «Оболонью» практически гарантированно даст команде Антоненко возможность вздохнуть с облегчением. Но с достижением хороших результатов у столичного коллектива в последнее время дела идут не лучшим образом – в последний раз они обыгрывали лишь «Рух» еще в самом начале марта (1:0), после чего тянется безуспешная серия против отнюдь не самых сильных соперников.

При этом «Эпицентр» для «Оболони» станет последним оппонентом в конце сезона, против которого возможность достичь желаемого результата рассматривается вполне реалистично. Дальше будут, скорее всего, немотивированный «Шахтер», а также не слишком мотивированный, но на хорошем ходу, «Колос» и вполне мотивированный ЛНЗ в последнем туре. Так что свое спокойное будущее команде Антоненко будет лучше обеспечить уже сейчас, хотя и поверить в то, что преследователи выиграют все свои оставшиеся матчи до конца сезона достаточно сложно.

Эпицентр



У каменец-подольского «Эпицентра» ситуация ровно на один балл хуже, чем у соперников в предстоящей встречи. Хотя исключительно по игре в последних трех турах команда Сергея Нагорняка лишь чудом не обогнала «Оболонь». Особенно это касается двух встреч против «Александрии» (1:1) и «Вереса» (3:3), где новички УПЛ постоянно упускали победу из-за стандартов соперников на последних минутах, а с «Карпатами» (0:0) до этого просто не смогли реализовать собственные возможности.

За счет победы над «Кудровкой» месяцем ранее (1:0) «Эпицентр» обеспечил себе выход из зоны переходных матчей и теперь пытается держаться на дистанции. Четыре очка – относительно небольшой отрыв, но если, в случае победы в предстоящей игре, он увеличится до семи – то это уже очень серьезная заявка на выполнение главной задачи для команды, которая только дебютировала на «элитном» уровне.

По-разному складывался этот сезон для «Эпицентра». Бывало, что даже первую победу было сложно добыть, а бывала и вот такая беспроигрышная серия, где оставалось лишь сожалеть, что не удалось достичь более высоких результатов. Но, что отмечают многие эксперты, уже сейчас заметна работа тренерского штаба над коллективом по ходу сезона, которая сделала команду, по крайней мере, более стабильной и предсказуемой в плане результатов, что уже можно считать хорошим достижением. Осталось лишь закрепить результат. И при этом не тянуть до последнего тура и матча против СК «Полтава», так как дальше в календаре команды Нагорняка будут еще «Металлист 1925» и «Полесье».

История встреч



Футбольные пути «Оболони» и «Эпицентра» ранее пересекались 3 раза: 2 победы «Оболони», 1 ничья. Разница голов – 4:2. Крупнейшая победа «пивоваров» – 2:1 (2023, 2025). В прошлый раз команды встречались в начале ноября прошлого года, когда голы Дениса Устименко и Александра Слободяна (с пенальти) против мяча Вадима Сидуна обусловили победу киевлян на Тернопольском городском стадионе (2:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 32-летний Роман Блавацкий из Львова, который на своем счету имеет 48 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Василий Остапчук и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Игорь Сташук. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николай Балакин и Александр Беркут. У Блавацкого есть опыт проведения матчей с участием «Оболони» – 7 ничьих, 2 поражения, тогда как с «Эпицентром» он пересекался 1 раза – 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Оболонь»: Марченко – Прокопенко, Семенов, Жовтенко, Полегенько – Третьяков, Мороз, Чех, Мединский – Устименко, Суханов.

«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Григоращук, Кирюханцев – Липовуз, Себерио – Сифуэнтес, Миронюк, К. У. Рохас – Сидун.