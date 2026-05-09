Во Львове без голов. Рух и Верес сыграли вничью

Субботний день в 27-м туре УПЛ начался матчем между «Рухом» и «Вересом». Львовяне продолжают находиться в зоне вылета, а команда Шандрука в свою очередь нашла стабильность и кое-где набирает очки.

Сравнивая крайние поединки, Федык сделал три замены в составе «Руха»: в основу команды после длительной паузы вернулся Копина, отбыл дисквалификацию Пидгурский, и также появился Клименко. Они сменили Кителу, Максима Бойко и Герету. Шандрук сделал на одну больше дисквалифицированного Виталия Бойко, Гороха, Ндукве и Стеня поменяли Клец, Кожухарь, Шарай и Годя.

Со старта матча активнее выглядели гости, сразу начав нащупывать слабые стороны у «Руха». Угрожали воротам хозяев Стамулис и Гонсалвеш, но с их ударами молодой Клименко справился. Подопечные Федыка пытались выходить в атаку через комбинации или передачи за спину соперниками, однако гостей страховали Кожухарь и иногда Ципот.

В середине тайма «Верес» получил чуть ли не «момент жизни» для взятия ворот, однако Фабрисио обокрав Товарницкого (который через несколько минут покинул поле из-за травмы), убрал голкипера, но затянул с принятием решения и потерял мяч. Хозяева ответили опасным ударом слету от Копыны, который пролетел мимо ближнего угла.

После перерыва «Рух» уже начал более агрессивно играть, ведь вероятно футболисты провели мужской разговор в раздевалке. Один из замечательных моментов забивать львовяне создали во время контратаки, в которой Игор Невес взял на себя инициативу, и создал момент для Диалло, но сенегалец сам не понял, как не попал в ворота.

Опасными выглядели удары Кителы и Таллеса, которые были немного неточные. «Верес» же весь второй тайм провел в борьбе, и с моментов можно лишь вспомнить удар Фабрисио, мяч после удара которого пролетел рядом со штангой.

Таким образом, «Рух» в 160-м поединке в УПЛ прервал серию из 11 матчей с пропущенными голами, и впервые в 2026 году оставил ворота на замке. Для «Вереса» эта игра стала 60-й «сухой» в рамках чемпионата Украины.

В следующем туре «Рух» сыграет против «Кудровки» 13 мая, а «Верес» днем ​​ранее примет «Кривбасс».

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Рух» - «Верес» - 0:0

Предупреждения: Бойко, 53, Роман, 85 – Ципот, 82

«Рух»: Клименко – Роман, Товарницкий (Китела, 40), Слюсар (Бойко, 46), Копына – Пидгурский – Диалло (Денисов, 90), Таллес, Притула, Алмазбеков (Рунич, 83) – Игор Невес

«Верес»: Кожухарь – Смиян, Вовченко, Ципот, Стамулис – Шарай (Протасевич, 82), Клёц, Харатин, Гонсалвеш (Чечер, 90+3) – Годя (Баия, 67), Фабрисио (Уолли, 82)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

Удары (в створ): 9 (1) – 9 (2)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 1 – 1

РУХ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C