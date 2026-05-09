В субботу, 9 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Рух» встретится с «Вересом». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена-Львов», игра начнется в 13:00.

Непростая нас ждет игра, которая при этом будет иметь статус западного дерби. «Руху» кровь из носа нужно будет победить, чтобы избежать прямого вылета, тогда как «Вересу» желательно дополнить свою копилку тремя очками после голевого триллера с «Эпицентром». Предыдущая игра стала настоящим апогеем для Федика и его подопечных, которые наконец поверили в свои силы, и теперь готовятся зажигать в оставшихся поединках сезона.

Напомним, что в первом круге «Верес» минимально победил «Рух» со счетом 1:0.

