В 27-м туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в субботу, 9 мая, во Львове встретятся «Рух» и «Верес». Хозяева поля попытаются взять реванш за поражение в первом круге, а команда Шандрука, в свою очередь, попытается переиграть своего решительно настроенного соперника.

Рух

Несколько дней назад у львовского клуба были все шансы остаться без «баранки» в графе зачетные баллы, но судьба снова решила иначе. «Рух» в первом тайме открыл счет, и имел несколько возможностей для удвоения преимущества.

Но кто бы мог подумать, что все так обернется против команды Федыка? После перерыва «Заря» вышла совсем не похожая на себя, и на классе и опыте одержала волевую победу.

В такой момент, по словам Игора Невеса, на первый план выходит концентрация, ведь именно ее отсутствие стоило команде положительного результата.

Теперь «Рух» ждет западное дерби и не менее интересный поединок против «Вереса», с которым у львовян свои давние счета.

Верес

Команда Шандрука в свою очередь была близка к победе в поединке с «Эпицентром», но оба коллектива расписали результативную ничью, на двоих забив шесть голов.

С одной стороны «Верес» может занести эту игру в актив, ведь ровенчане провели мощный старт второго тайма, отыгрались с 0:2 и спаслись в конце матча, но при этом наставник команды не до конца остался доволен действиями своих подопечных, ведь они провалили старт матча.

На очереди у «Вереса» вояж во Львов, а там уже поджидает голодный «Рух», который будет полон желания выиграть первый матч в этом календарном году.

Отметим, что предстоящую игру из-за дисквалификации пропустит Виталий Бойко.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли десять матчей. Пять матчей выиграл «Рух», две победы на счету «Вереса», и в трех поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 17:11 в пользу львовян. Поединок первого круга между этими командами завершился минимальной победой «Вереса» (1:0) благодаря голу Виталия Бойко.

Прогноз на противостояние

Предыдущий матч доказал, что «Рух» точно не будет мальчиками для избиения, а потому сейчас настал идеальный случай для команды Федыка наконец-то взять очки. Однако «Верес» также не планирует возвращаться домой с пустыми руками и имеет свой план для того, чтобы удивить львовян. Ожидаем, что будет веселое противостояние, где идеальным прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Роман, Товарницкий, Слюсар, Китела, Пидгурский, Притула, Таллес, Бойко, Клайвер, Игор Невес

«Верес»: Горох, Смеян, Вовченко, Ципот, Стамулис, Фабрисио, Клец, Харатин, Гонсалвеш, Ндукве, Стень

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.97 для «Руха» и 2.48 для «Вереса».