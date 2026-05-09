Шедевр Доку и пятка Холанда. Ман Сити разгромил Брентфорд с Ярмолюком

Вечером 9 мая прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк вышел в основном составе гостей и провел на поле 79 минут, после чего был заменен.

На 60-й минуте хозяева поля вышли вперед, Жереми Доку снова забил супергол в девятку (1:0). Доку проводит невероятный отрезок чемпионата с красивыми голами – 5 мячей в 6 последних матчах.

На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил пяткой и удвоил перевес Ман Сити (2:0). Это его 26-й гол в сезоне АПЛ, и норвежец остается лучшим бомбардиром чемпионата.

Точку в матче поставил Омар Мармуш на 90+2 минуте (3:0).

Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом. Отставание от канониров составляет 2 очка, командам осталось сыграть по 3 мяча.

Топ-5 АПЛ: Арсенал (76 очков), Ман Сити (74), Ман Юнайтед (65), Ливерпуль (59), Астон Вилла (58).

АПЛ. 36-й тур, 9 мая 2026

Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0

Голы: Жереми Доку, 60, Эрлинг Холанд, 75, Омар Мармуш, 90+2

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунеш, Гехи, Аке, О'Райлли, Рейндерс (Фоден, 60), Силва, Семеньо, Шерки (Мармуш, 60), Доку (Савиньо, 90+1), Холанд.

Брентфорд: Келлехер, Кайоде, Айер, Коллинз, Льюис-Поттер, Ярмолюк (Хендерсон, 79), Йенсен, Хики (Янельт, 62), Дамсгор (Уаттара, 69), Шаде, Игор Тиаго.

Предупреждения: О'Райлли, 74, Нунеш, 88, Мармуш, 90+5 – Айер, 80, Хендерсон, 88

Видео голов и обзор

Фотогалерея