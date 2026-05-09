  Ман Сити – Брентфорд – 3:0. Как Холанд забил пяткой. Видео голов и обзор
09.05.2026 19:30 – FT 3 : 0
Обзор
09 мая 2026, 22:17
Ман Сити – Брентфорд – 3:0. Как Холанд забил пяткой. Видео голов и обзор

9 мая в 19:30 проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 9 мая прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк сыграл 79 минут, после чего был заменен.

На 60-й минуте Жереми Доку провел супергол в девятку. На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил пяткой. Точку в матче поставил Омар Мармуш в компенсированное время (3:0).

Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом, отставание составляет два очка.

АПЛ. 36-й тур, 9 мая 2026

Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0

Голы: Жереми Доку, 60, Эрлинг Холанд, 75, Омар Мармуш, 90+2

Видео голов и обзор

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Манчестер Сити), асcист Эрлинг Холанд.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
