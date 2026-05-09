Ман Сити – Брентфорд – 3:0. Как Холанд забил пяткой. Видео голов и обзор
9 мая в 19:30 проходит матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.
Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк сыграл 79 минут, после чего был заменен.
На 60-й минуте Жереми Доку провел супергол в девятку. На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил пяткой. Точку в матче поставил Омар Мармуш в компенсированное время (3:0).
Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом, отставание составляет два очка.
АПЛ. 36-й тур, 9 мая 2026
Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0
Голы: Жереми Доку, 60, Эрлинг Холанд, 75, Омар Мармуш, 90+2
