Вечером 9 мая прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити разгромил Брентфорд (3:0) на домашнем стадионе Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Украинский футболист пчел Егор Ярмолюк сыграл 79 минут, после чего был заменен.

На 60-й минуте Жереми Доку провел супергол в девятку. На 75-й минуте Эрлинг Холанд забил пяткой. Точку в матче поставил Омар Мармуш в компенсированное время (3:0).

Горожане продолжают вести чемпионскую гонку с Арсеналом, отставание составляет два очка.

АПЛ. 36-й тур, 9 мая 2026

Манчестер Сити – Брентфорд – 3:0

Голы: Жереми Доку, 60, Эрлинг Холанд, 75, Омар Мармуш, 90+2

Видео голов и обзор