В субботу, 9 мая, состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Брентфордом». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Манчестер Сити

Совершенно неплохие результаты демонстрирует коллектив Пепа Гвардиолы в текущем сезоне. За 35 туров Премьер-лиги на балансе «горожан» уже 71 зачетный пункт, что пока позволяет им находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Арсенала» на данный момент составляет 5 очков, хотя «Манчестер Сити» имеет игру в запасе. В Кубке Англии коллектив уже смог дойти до финала, где разыграет трофей с лондонским «Челси».

На международной арене англичане не поразили – клуб покинул Лигу чемпионов еще на стадии 1/8 финала, проиграв «Реалу Мадрид» с общим счетом 1:5.

Брентфорд

Учитывая прошлогодний уход ключевых игроков и даже главного тренера, «Брентфорд» демонстрирует в текущем сезоне действительно феноменальные результаты. После 35 матчей Премьер-лиги на балансе «пчел» уже 51 балл, благодаря чему они находятся на 7-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-6 совсем скудное – всего 1 зачетный пункт.

В Кубке Англии лондонцы не удивили – на стадии 1/8 финала коллектив уступил «Вест Хему» в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами очевидное преимущество имеет «Манчестер Сити». На балансе горожан есть 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

В последних 8-х играх «Брентфорд» победил только 1 раз.

Беспроигрышная серия «Манчестер Сити» продолжается уже 7 поединков подряд.

«Манчестер Сити» забил 69 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: победа «Манчестер Сити» с форой –1.5 и коэффициентом 1.8 по линии БК betking.