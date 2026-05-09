  Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925
09.05.2026 18:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925
09 мая 2026, 20:05 | Обновлено 09 мая 2026, 20:59
Спасли и себя, и Динамо. Заря свела к ничьей игру против Металлиста 1925

Не для каждой из команд украинской Премьер-лиги заключительные матчи сезона носят решающий характер. Такая ситуация сложилась и для двух коллективов, которые в субботу вечером встретились между собой в столице на поле местного стадиона «Динамо» им. В. Лобановского. И если луганская «Заря» своей чрезвычайно удачной серией выступлений за прошлый месяц сумела обезопасить себя от участия в переходных матчах, то харьковский «Металлист 1925» лишь неделю назад окончательно лишился шансов на еврокубки в следующей кампании из-за неудачи на поле житомирского «Полесья» (0:1).

Итак, когда на этот раз команды Виктора Скрипника и Младена Бартуловича встречались между собой, то трудно было найти для них должную спортивную мотивацию. Но при этом уже с первых секунд события на поле приняли достаточно неожиданный сценарий развития. Фактически мы начали игру с ошибки на мяче в собственной штрафной голкипера хозяев Сапутина, который позволил отличиться очень легким голом Петеру.

Это, как и травма Слесаря вскоре после этого, должно было выбить «Зарю» из колеи и дать гостям небывалую перевагу. Однако луганчане ответили двумя классными моментами Горбача и Будковского в результате стандартов с левого фланга, но тогда мяч не попал в створ ворот с близкого расстояния.

Затем «желто-синим» удалось сдержать попытки соперников отыграться до перерыва, и мы завершили первый тайм довольно скучным футболом. Опять же, сказывалась мотивационная составляющая, хотя харьковчане на тот момент, по крайней мере временно, поднялись на четвертое место.
Долгое время во втором тайме наша игра не могла банально набрать нужных оборотов, что со стороны «Металлиста 1925» выглядело как удержание счета, тогда как у «Зари» можно было наблюдать кризис жанра в атаке. Ситуацию не улучшили даже первые попытки запланированной ротации от обоих тренеров.

Но в конце концов харьковчане нашли в контратаке через левый фланг на 74-й минуте тот самый момент, когда нужно было закрывать эту встречу. Однако Забергджа завершил свой рывок мимо защитников ударом носком в дальний угол, который отбил Сапутин. Влияние этой неудачи на игроков гостей еще стоит изучить, потому что дальше начался период матча, где команда Бартуловича чувствовала себя откровенно не в своей тарелке.

Тогда как для «Зари» это были едва ли не лучшие условия для того, чтобы спастись от поражения. Что и произошло в конце концов уже на первой добавленной минуте, когда Мичин подачей углового с правого фланга доставил мяч на голову Верлею на границе штрафной, а тот перевел его под ближнюю штангу. А если бы не офсайд у Будковского уже в следующей атаке команды Скрипника, то «желто-синие» этот матч вообще могли бы проиграть на ровном месте. Неуверенный претендент на высокие позиции.

Следующий матч луганская «Заря» проведет в гостях у «Александрии», а харьковский «Металлист 1925» примет львовские «Карпаты».

Наши оценки:

«Заря» (замены): Горбач – 6,0, Елавич – 5,5, Верлей – 6,5, Дришлюк – б/о.

«Металлист 1925» (замены): Антюх – 6,0, Забергджа – 6,0, Рашица – 5,5, Чурко – б/о, Мба – б/о.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1

Голы: Верлей, 90+1 – Петер, 1

Предупреждения: Эскинья, 55, Мичин, 80, Дришлюк, 85, Попара, 89, Будковский, 90+3 — Кастильо, 58

«Заря»: Сапутин – Вантух, Эскинья, Яныч, Пердута – Кушниренко (Дришлюк, 80) – Попара, Башич (Елавич, 62), Мичин, Слесарь (Горбач, 11, Верлей, 62) – Будковский.

«Металлист 1925»: Варакута – Крупский, Шабанов, Е. Павлюк, Салюк – Аревало (Чурко, 82), Калюжный, И. Когут (Антюх, 21) – Кастильо (Рашица, 59), Петер (Мба, 82), Калитвинцев (Забергджа, 59).

Арбитр: Клим Заброда (Киев).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ) – 9 (2) : 5 (4)
Угловые – 9:6
Оффсайды – 2:0

Тренер Металлиста 1925 объяснил потерю победы в матче с Зарей
Александр Снитко
Бравіссімо Зоря
Дякую нашій ордловській прокладці.
За оренду стадіону в цьому сезоні можете більше не платити
От чего Динамо спасли?  
От лиги профсоюзов?
Сегодня для фанатского подвала Динамо Киев настоящий праздник.
Сначала наше Динамо героически спасло своё очко в матче с ЛНЗ, а потом верная «подситилка» Заря вырвала ничью — и священное и сакральное 4 место осталось за нами.
В честь такого события наш куратор дядя Коля проявил невиданную щедрость: сегодня разрешено не шить меховые изделия в ночную смену, а главное — можно не убирать возле его легендарного ведра у кровати.
Такого уровня счастья фанатский подвал не испытывал со времён, когда к нам Михалыча зять Кристиан Биловар приехал с гостинцами, а по факту — такое чувство было, будто собак у Михалыча на даче кормят вкуснее. Лучше бы вообще ничего не привозил🤦
Прикольний сьогодні ігровий день😂
На первой забили цифры - на последней пропустили🤪
А мог эпический камбэк наших луганских соседей выдаться, если б не офсайд...
Что мы никак не можем обыграть эту грёбанную Зарю??!! Что за херня Носов??
Оце за лупа іржава собі лайків накрутила на нижчому коменті 😅
Взагалі чердак поїхав у іржавої Дирки😄
Доктор лохматьіх наук апепа в шоке)
Пафосникі мають ноги цілувати гравцям Зорі.
Повезло динамо … Хотя что 4 место что 5, разницы нет особо 
Что Динамо? Заря🌅 сегодня прежде всего билась за болельщиков с её родного Луганска🇺🇦😜
Тут дело в престиже клуба. 
Просто Динамки никогда в ЧУ не опускались ниже четвертого места, вот тут и вмешиваются "сторонние" силы😏
Чергове розчарування для іржавих диряаих ботів.
