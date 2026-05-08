В субботу, 9-го мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганский «Заря» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 18:00.

Команда Младена Бартуловича свой шанс на еврокубки уже упустила что в чемпионате, что в Кубке Украины, поэтому сейчас остается бороться лишь за более высокие места. Шансы на это есть, но нужны свои победы и осечки конкурентов. ЛНЗ может в этом плане подсобить, но и сам «Металлист 1925» должен одолеть «Зарю», для которой сезон уже фактически завершен, но Виктор Скрипник охотно напомнит своим подопечным об их обязанностях, если они вдруг забудут. Как это было в перерыве прошлого матча против «Руха» (2:1).

