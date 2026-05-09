Заря – Металлист 1925 – 1:1. Ужасная ошибка и поздний мяч. Видео голов
9 мая прошел матч 27-го тура УПЛ
9 мая в 18:00 стартовал поединок «Заря» – «Металлист 1925» в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги.
Прошел матч чемпионата Украины на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Харьковский клуб благодаря ошибке Александра Сапутина быстро вышел вперед: ошибка голкипера привела к голу Питера Итодо уже на 44-й секунде.
«Металлист 1925» долго сохранял свои ворота в неприкосновенности, и матч постепенно подходил к концу.
Решающими стали последние минуты, в которых «Заря» сумела вырвать ничью (1:1).
Украинская Премьер-лига. 27-й тур, 9 мая
«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1
Голы: Верли, 90+1 – Итодо, 1
ГОЛ! 0:1, Итодо, 1 мин.
ГОЛ! 1:1, Верли, 90+1 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
в трьох матчах дві нічиї і поразка.
можливо це був їх останній шанс випередити Динамо...