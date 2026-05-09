Заря – Металлист 1925 – 1:1. Ужасная ошибка и поздний мяч. Видео голов

9 мая в 18:00 стартовал поединок «Заря» – «Металлист 1925» в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

Прошел матч чемпионата Украины на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Харьковский клуб благодаря ошибке Александра Сапутина быстро вышел вперед: ошибка голкипера привела к голу Питера Итодо уже на 44-й секунде.

«Металлист 1925» долго сохранял свои ворота в неприкосновенности, и матч постепенно подходил к концу.

Решающими стали последние минуты, в которых «Заря» сумела вырвать ничью (1:1).

Украинская Премьер-лига. 27-й тур, 9 мая

«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1

Голы: Верли, 90+1 – Итодо, 1

