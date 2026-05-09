Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря – Металлист 1925 – 1:1. Ужасная ошибка и поздний мяч. Видео голов
09.05.2026 18:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига
09 мая 2026, 20:06 | Обновлено 09 мая 2026, 20:09
Заря – Металлист 1925 – 1:1. Ужасная ошибка и поздний мяч. Видео голов

9 мая прошел матч 27-го тура УПЛ

1 Comments
9 мая в 18:00 стартовал поединок «Заря» – «Металлист 1925» в рамках 27-го тура Украинской Премьер-лиги.

Прошел матч чемпионата Украины на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Харьковский клуб благодаря ошибке Александра Сапутина быстро вышел вперед: ошибка голкипера привела к голу Питера Итодо уже на 44-й секунде.

«Металлист 1925» долго сохранял свои ворота в неприкосновенности, и матч постепенно подходил к концу.

Решающими стали последние минуты, в которых «Заря» сумела вырвать ничью (1:1).

Украинская Премьер-лига. 27-й тур, 9 мая

«Заря» – «Металлист 1925» – 1:1

Голы: Верли, 90+1 – Итодо, 1

ГОЛ! 0:1, Итодо, 1 мин.

ГОЛ! 1:1, Верли, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Рейналдиньо Верлей (Заря), асcист Петар Мичин.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Питер Итодо (Металлист 1925).
Андрей Витренко Sport.ua
спад у команди М-1925.
в трьох матчах дві нічиї і поразка.
можливо це був їх останній шанс випередити Динамо...
