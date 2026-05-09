В 27-м туре Украинской Премьер-лиги «Заря» встретится с «Металлистом 1925». Матч состоится 9 мая в 18:00.

Заря

Луганский клуб подходит к матчу в хорошем настроении. В прошлом туре команда Виктора Скрипника сумела обыграть «Рух» со счетом 2:1, а еще неделей ранее уверенно разобралась с «Вересом» – 2:0. Эти результаты позволили «Заре» подняться на восьмое место в турнирной таблице.

До седьмой позиции луганчане уже заметно отстали, поэтому концовку чемпионата команда, скорее всего, проведет в борьбе с «Карпатами» за восьмую-девятую строчки.

К игре против «Металлиста 1925» «Заря» подходит с серьезными кадровыми потерями. В матче против «Руха» желтую карточку получил Джордан, и она стала для него дисквалификационной. Потеря для луганчан огромная. Весной защитник без замен провел все матчи чемпионата и остается одним из важнейших игроков команды.

Также под вопросом остается участие Андушича. Он пропустил предыдущий матч из-за повреждения, и пока непонятно, успеет ли восстановиться к игре против «Металлиста 1925». Если «Заря» останется без двух ключевых исполнителей, сдерживать одну из самых организованных команд чемпионата будет крайне непросто.

Металлист 1925

Харьковский клуб по-прежнему остается лучшей оборонительной командой Украинской Премьер-лиги. В 26 матчах «Металлист 1925» пропустил всего 15 мячей – лучший показатель чемпионата. Команда Бартуловича отличается очень высокой игровой дисциплиной и организацией.

Сейчас харьковчане занимают шестое место. Плотность в верхней части таблицы остается очень высокой – рядом находятся «Кривбасс», «Колос» и «Динамо», поэтому каждая потеря очков на финише сезона может иметь огромное значение.

Небольшой спад у «Металлиста 1925» начался после неожиданного вылета из Кубка Украины, когда команда уступила «Чернигову» в серии пенальти. После этого харьковчане сыграли вничью с ЛНЗ (1:1), а затем уступили «Полесью» со счетом 0:1.

Несмотря на эти результаты, команда продолжает выглядеть очень организованной и неприятной для соперников. Дополнительным преимуществом гостей станет отсутствие кадровых проблем – «Металлист 1925» подходит к матчу в полной боевой готовности.

История личных встреч

Между собой «Заря» и «Металлист 1925» встречались шесть раз. Луганский клуб выиграл пять матчей, а харьковчане сумели победить лишь однажды.

В матче первого круга именно «Заря» оказалась сильнее – луганчане обыграли «Металлист 1925» со счетом 3:1.

Прогноз на матч

Несмотря на победу «Зари» в первом круге, сейчас именно «Металлист 1925» выглядит фаворитом этого противостояния. За последнее время харьковская команда стала значительно более организованной, дисциплинированной и уверенной в собственной игре.

Да, последние результаты команды Бартуловича нельзя назвать идеальными, однако проблемы «Зари» выглядят более серьезными. Луганчане весной слишком часто допускают ошибки в обороне, а отсутствие Джордана лишь усиливает ощущение уязвимости возле собственных ворот.

Кажется, что гол «Металлиста 1925» в этом матче выглядит практически неизбежным. А вот сумеет ли сама «Заря» вскрыть лучшую оборону чемпионата – уже большой вопрос. Именно надежность и дисциплина харьковчан позволяют считать, что у гостей немного больше шансов забрать три очка.

Ориентировочный состав

«Заря»: Сапутин, Пердута, Эскинья, Янич, Малыш, Кушниренко, Попара, Ба, Слесар, Будковский, Вантух

«Металлист 1925»: Варакута, Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский, Павлюк, Калюжный, Забергджа, Рашица, Мба, Ари Моура

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.80 для «Зари» и 2.20 для «Металлиста 1925». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.