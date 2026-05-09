  4. Феерия украинца. Зубков принес победу Трабзонспору, оформив гол + пас
Чемпионат Турции
Бешикташ
09.05.2026 20:00 – FT 1 : 2
Трабзонспор
Турция
09 мая 2026, 22:01 | Обновлено 09 мая 2026, 22:28
Феерия украинца. Зубков принес победу Трабзонспору, оформив гол + пас

Александр зажег в дерби с «Бешикташем»

09 мая 2026, 22:01 | Обновлено 09 мая 2026, 22:28
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

9 мая «Трабзонспор» оформил непростую победу над «Бешикташем» в 33 туре чемпионата Турции.

Дерби в Стамбуле превратилось в настоящее шоу для украинца Александра Зубкова, который стал одним из героев «Трабзонспора».

Александр уже на 15-й минуте сравнял счет, а после перерыва отдал голевую передачу.

Лидерские качества Зубкова принесли «Трабзонспору» важную победу в дерби – 2:1.

«Трабзонспор» упустил шансы взять серебро чемпионата, поэтому команда с украинцами уже точно завоевала бронзовые медали.

Чемпионат Турции. 33-й тур, 9 мая

«Бешикташ» – «Трабзонспор» – 1:2

Голы: Кекчю, 14 (пен.) – Зубков, 15, Мучи, 62

