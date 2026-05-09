Феерия украинца. Зубков принес победу Трабзонспору, оформив гол + пас
Александр зажег в дерби с «Бешикташем»
9 мая «Трабзонспор» оформил непростую победу над «Бешикташем» в 33 туре чемпионата Турции.
Дерби в Стамбуле превратилось в настоящее шоу для украинца Александра Зубкова, который стал одним из героев «Трабзонспора».
Александр уже на 15-й минуте сравнял счет, а после перерыва отдал голевую передачу.
Лидерские качества Зубкова принесли «Трабзонспору» важную победу в дерби – 2:1.
«Трабзонспор» упустил шансы взять серебро чемпионата, поэтому команда с украинцами уже точно завоевала бронзовые медали.
Чемпионат Турции. 33-й тур, 9 мая
«Бешикташ» – «Трабзонспор» – 1:2
Голы: Кекчю, 14 (пен.) – Зубков, 15, Мучи, 62
