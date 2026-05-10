  4. Бешикташ – Трабзонспор – 1:2. Зубков в ударе: гол и ассист. Видео голов
10 мая 2026, 00:16 | Обновлено 10 мая 2026, 00:18
Бешикташ – Трабзонспор – 1:2. Зубков в ударе: гол и ассист. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

9 мая украинец Александр Зубков провел один из лучших матчей за «Трабзонспор» в нынешнем сезоне.

Благодаря своей игре Александр принес клубу непростую выездную победу над «Бешикташем» (2:1).

Сначала Зубков сравнял счет, а затем вывел «Трабзонспор» вперед с помощью результативной передачи.

После этого матча «Трабзонспор» сохранил третье место и гарантировал себе бронзовые медали.

Зубков улучшил свою статистику в сезоне: на счету украинца 35 матчей, четыре гола и 12 ассистов.

Чемпионат Турции. 33-й тур, 9 мая

«Бешикташ» – «Трабзонспор» – 1:2

Голы: Кекчю, 14 (пен.) – Зубков, 15, Мучи, 62

Видео голов и обзор матча:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Мучи (Трабзонспор), асcист Александр Зубков.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Зубков (Трабзонспор), асcист Мехмет Умут Найыр.
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Оркун Кёкчю (Бешикташ).
Зубков дал комментарий после гола и ассиста в победном дерби с Бешикташем
Звезда дерби. Названа оценка Зубкова за гол и ассист против Бешикташа
Йожеф Сабо жестко отреагировал на ничью Динамо в матче с ЛНЗ
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
