Бешикташ – Трабзонспор – 1:2. Зубков в ударе: гол и ассист. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Турции
9 мая украинец Александр Зубков провел один из лучших матчей за «Трабзонспор» в нынешнем сезоне.
Благодаря своей игре Александр принес клубу непростую выездную победу над «Бешикташем» (2:1).
Сначала Зубков сравнял счет, а затем вывел «Трабзонспор» вперед с помощью результативной передачи.
После этого матча «Трабзонспор» сохранил третье место и гарантировал себе бронзовые медали.
Зубков улучшил свою статистику в сезоне: на счету украинца 35 матчей, четыре гола и 12 ассистов.
Чемпионат Турции. 33-й тур, 9 мая
«Бешикташ» – «Трабзонспор» – 1:2
Голы: Кекчю, 14 (пен.) – Зубков, 15, Мучи, 62
Видео голов и обзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник сборной Украины остался крайне разочарован действиями киевской команды
Турнир во втором по счету дивизионе