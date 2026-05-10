9 мая украинец Александр Зубков провел один из лучших матчей за «Трабзонспор» в нынешнем сезоне.

Благодаря своей игре Александр принес клубу непростую выездную победу над «Бешикташем» (2:1).

Сначала Зубков сравнял счет, а затем вывел «Трабзонспор» вперед с помощью результативной передачи.

После этого матча «Трабзонспор» сохранил третье место и гарантировал себе бронзовые медали.

Зубков улучшил свою статистику в сезоне: на счету украинца 35 матчей, четыре гола и 12 ассистов.

Чемпионат Турции. 33-й тур, 9 мая

«Бешикташ» – «Трабзонспор» – 1:2

Голы: Кекчю, 14 (пен.) – Зубков, 15, Мучи, 62

