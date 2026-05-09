Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ
Украина. Первая лига
09 мая 2026, 19:10 | Обновлено 09 мая 2026, 19:13
312
0

Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ

Буковина из Черновцов ранее досрочно получила пропуск в элиту

09 мая 2026, 19:10 | Обновлено 09 мая 2026, 19:13
312
0
Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ
ФК Буковина Черновцы

9 мая состоялись матчи 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Изучаем турнирную таблицу по итогам игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Буковина из Черновцов (72 очка) ранее гарантировала себе первое место и досрочно получила пропуск в элиту.

Черноморец (58) и Левый Берег (56) ведут борьбу за путевку в УПЛ.

На 4-е место претендуют Агробизнес (46) и Ингулец (41).

Практически потеряли шансы на выживание Подолье (19) и Металлург (15).

Напряженная борьба идет за выход из зоны переходных матчей: Феникс-Мариуполь (31), Нива Т, Чернигов, Металлист (по 30), Пробой (29), Ворскла (27).

Первая лига. 27-й тур. 8–10 мая 2026

  • 08.05. 16:00. Левый Берег Киев – ЮКСА Тарасовка – 3:1
  • 09.05. 12:00. Чернигов – Черноморец Одесса – 2:2
  • 09.05. 13:00. Буковина Черновцы – Ворскла Полтава – 6:0
  • 09.05. 14:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0
  • 09.05. 16:30. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь – 0:3
  • 10.05. 13:00. Прикарпатье И.-Франковск – Металлург Запорожье
  • 10.05. 15:00. Пробой Городенка – Агробизнес Волочиск
  • 10.05. 17:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово

Турнирная таблица

По теме:
Егор КЛИМЕНКО: «Соперник не создал много моментов»
Воспитанник Динамо получил травму в матче УПЛ. Заменили в начале
Дубинчак: «Игра-то была под контролем, но…»
Чернигов Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Ворскла Полтава Подолье Хмельницкий Феникс-Мариуполь статистические расклады Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка Прикарпатье Ивано-Франковск Металлург Запорожье Пробой Городенка Агробизнес Виктория Сумы Ингулец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
Хоккей | 08 мая 2026, 19:13 70
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией
ЧМ по хоккею. Сборная Украины завершила турнир победой над Японией

Поднялись в топ-2, но все зависит от матча Польши и Литвы

Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE
Футбол | 09 мая 2026, 17:57 6
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE
Заря – Металлист 1925. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Теннис | 09.05.2026, 14:28
Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Олейникова проиграла матч 1/16 финала 13-й ракетке на тысячнике в Риме
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Бокс | 09.05.2026, 08:01
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Турки Аль-Шейх нашел соперника для Усика. Бой побьет рекорд Кличко
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Хоккей | 08.05.2026, 22:59
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Невероятная сенсация. Сборная Украины вышла в элиту ЧМ по хоккею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
Бывшая жена Кличко обратилась к боксеру после разрыва брака
08.05.2026, 09:07 1
Бокс
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
Решение принято. Определилось будущее Александра Зинченко
09.05.2026, 09:01 39
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
08.05.2026, 07:52 23
Футбол
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
ФИФА сообщила, что талантливый иностранец сможет играть за сборную Украины
08.05.2026, 10:51 7
Футбол
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
В Британии записали Усику первое поражение в профессиональной карьере
09.05.2026, 08:31 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
08.05.2026, 07:07 7
Футбол
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
Свитолина выиграла стартовый матч на супертурнире WTA 1000 в Риме
08.05.2026, 21:27 11
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
09.05.2026, 08:55 11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем