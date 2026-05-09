Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ

9 мая состоялись матчи 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Изучаем турнирную таблицу по итогам игрового дня.

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Буковина из Черновцов (72 очка) ранее гарантировала себе первое место и досрочно получила пропуск в элиту.

Черноморец (58) и Левый Берег (56) ведут борьбу за путевку в УПЛ.

На 4-е место претендуют Агробизнес (46) и Ингулец (41).

Практически потеряли шансы на выживание Подолье (19) и Металлург (15).

Напряженная борьба идет за выход из зоны переходных матчей: Феникс-Мариуполь (31), Нива Т, Чернигов, Металлист (по 30), Пробой (29), Ворскла (27).

Первая лига. 27-й тур. 8–10 мая 2026

08.05. 16:00. Левый Берег Киев – ЮКСА Тарасовка – 3:1

09.05. 12:00. Чернигов – Черноморец Одесса – 2:2

09.05. 13:00. Буковина Черновцы – Ворскла Полтава – 6:0

09.05. 14:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0

09.05. 16:30. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь – 0:3

10.05. 13:00. Прикарпатье И.-Франковск – Металлург Запорожье

10.05. 15:00. Пробой Городенка – Агробизнес Волочиск

10.05. 17:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово

Турнирная таблица