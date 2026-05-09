Таблица Первой лиги. Черноморец и Левый Берег ведут борьбу за путевку в УПЛ
Буковина из Черновцов ранее досрочно получила пропуск в элиту
9 мая состоялись матчи 27-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Изучаем турнирную таблицу по итогам игрового дня.
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Буковина из Черновцов (72 очка) ранее гарантировала себе первое место и досрочно получила пропуск в элиту.
Черноморец (58) и Левый Берег (56) ведут борьбу за путевку в УПЛ.
На 4-е место претендуют Агробизнес (46) и Ингулец (41).
Практически потеряли шансы на выживание Подолье (19) и Металлург (15).
Напряженная борьба идет за выход из зоны переходных матчей: Феникс-Мариуполь (31), Нива Т, Чернигов, Металлист (по 30), Пробой (29), Ворскла (27).
Первая лига. 27-й тур. 8–10 мая 2026
- 08.05. 16:00. Левый Берег Киев – ЮКСА Тарасовка – 3:1
- 09.05. 12:00. Чернигов – Черноморец Одесса – 2:2
- 09.05. 13:00. Буковина Черновцы – Ворскла Полтава – 6:0
- 09.05. 14:30. Металлист Харьков – Подолье Хмельницкий – 3:0
- 09.05. 16:30. Нива Тернополь – Феникс-Мариуполь – 0:3
- 10.05. 13:00. Прикарпатье И.-Франковск – Металлург Запорожье
- 10.05. 15:00. Пробой Городенка – Агробизнес Волочиск
- 10.05. 17:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
Турнирная таблица
