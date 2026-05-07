ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 мая.

1. Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене

Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов

2. Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26

ПСЖ прошел Баварию и сыграет с Арсеналом в финале в ЛЧ

3. Арда ТУРАН: «У нас есть мечта – попасть в финал Лиги конференций»

Наставник Шахтера дал пресс-конференцию переди игрой с Кристал Пэлас

4. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК

Ответная игра против Кристал Пэлас пройдет на стадионе Селхерст Парк

5. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном

Иван Лосенко отличился за Клуб де Фут Монреаль в воротах Калгари Близзард

6. Прогнозный посев в еврокубках. Аналитики ожидают: Шахтер – в корзине 3

Обнародован новый прогнозный посев команд в основном раунде еврокубков

7. Игровой день в Риме завершен досрочно. Матч Стародубцевой прерван

Теннисные поединки на соревнованиях в столице Италии отложены из-за дождя

8. Пляжный футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией

Подопечные Андрея Евдокимова разгромно уступили

9. Амосов на UFC 328. Поворотный турнир в карьере украинца

В ближайший уик-энд Ярослав Амосов проведет второй в карьере бой в UFC

10. Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать

Майкл Олисе такой, какой он есть