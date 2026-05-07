ПСЖ вышел в финал ЛЧ, гол украинца за Монреаль, неудача в пляжном футболе
Главные новости за 6 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 мая.
1. Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов
2. Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26
ПСЖ прошел Баварию и сыграет с Арсеналом в финале в ЛЧ
3. Арда ТУРАН: «У нас есть мечта – попасть в финал Лиги конференций»
Наставник Шахтера дал пресс-конференцию переди игрой с Кристал Пэлас
4. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Ответная игра против Кристал Пэлас пройдет на стадионе Селхерст Парк
5. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном
Иван Лосенко отличился за Клуб де Фут Монреаль в воротах Калгари Близзард
6. Прогнозный посев в еврокубках. Аналитики ожидают: Шахтер – в корзине 3
Обнародован новый прогнозный посев команд в основном раунде еврокубков
7. Игровой день в Риме завершен досрочно. Матч Стародубцевой прерван
Теннисные поединки на соревнованиях в столице Италии отложены из-за дождя
8. Пляжный футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией
Подопечные Андрея Евдокимова разгромно уступили
9. Амосов на UFC 328. Поворотный турнир в карьере украинца
В ближайший уик-энд Ярослав Амосов проведет второй в карьере бой в UFC
10. Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
Майкл Олисе такой, какой он есть
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»
Джейми Каррагер считает, что именно ошибка судьи решила судьбу встречи