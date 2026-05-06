Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Прогнозный посев в еврокубках. Аналитики ожидают: Шахтер – в корзине 3
Лига чемпионов
06 мая 2026, 22:49 | Обновлено 06 мая 2026, 22:50
Обнародован новый прогнозный посев команд в основном раунде еврокубков

УЕФА

Аналитики портала Football Rankings представили обновленный прогноз распределения клубов в основном этапе еврокубков сезона 2026/27.

По текущим расчетам, донецкий Шахтер с высокой вероятностью попадет в основную сетку Лиги чемпионов. Прогнозируется, что горняки будут сеяными с третьей корзины.

Эксперты больше не ожидают увидеть ни одного украинского клуба в основном раунде трех еврокубков. Динамо, если выиграет финал Кубка Украины у Чернигова, будет стартовать с Q1 Лиги Европы, но аналитики не ставят киевский клуб в основу даже Лиги конференций.

Сезон 2026/27 станет третьим после введения УЕФА обновленного формата еврокубков. Групповой этап не проводится, вместо него используется лиговая система с участием 36 команд в каждом турнире. Матчи проходят по швейцарской системе: в Лиге чемпионов и Лиге Европы команды проводят по 8 игр, в Лиге конференций – по 6.

При жеребьевке в Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы будут распределены на 4 корзины по 9 команд, а в Лиге конференций – на 6 корзин по 6. Во время жеребьевки каждая команда получит соперников из разных корзин и сыграет одинаковое количество матчей дома и на выезде.

Лига чемпионов 2026/27 Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады швейцарская система Football Rankings
Та немає ще і що ділить, додіки
З тим деребом що зараз взагалі немає різниці в якому ти кошику. Всеодно з кожного кошика отримаеш по 2 суперника
