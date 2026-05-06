Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов
06 мая 2026, 23:59 | Обновлено 07 мая 2026, 00:11
1008
20

Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26

ПСЖ прошел Баварию и сыграет с Арсеналом в финале в ЛЧ

06 мая 2026, 23:59 | Обновлено 07 мая 2026, 00:11
1008
20 Comments
Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

6 мая состоялась ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

После этой игры определен второй финалист главного еврокубкового турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Французский ПСЖ в Мюнхене сыграл вничью с немецкой Баварией (1:1). Усман Дембеле забил ранний гол, а в конце игры для хозяев отличился Гарри Кейн.

В первом ярком поединке выиграла команда из Парижа (5:4), благодаря чему вышла в финал.

Украинский футболист Илья Забарный весь матч оставался в резерве ПСЖ и стал 5-м украинцем в финалах ЛЧ.

Днем ранее в финал вышел английский Арсенал, обыграв испанский Атлетико (1:0) благодаря голу Букайо Сака. Первый поединок завершился вничью (1:1).

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 5/6 мая 2026

5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 [первый матч – 1:1]

Гол: Букайо Сака, 44

6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 [первый матч – 4:5]

Голы: Гарри Кейн, 90+4 – Усман Дембеле, 3

🔹 Финал. Будапешт (Венгрия). Пушкаш Арена

30 мая. 22:00 ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия)

Сетка плей-офф

Инфографика

По теме:
Снова финал. ПСЖ удержал преимущество в Мюнхене
Известно, почему судья не назначил пенальти в ворота ПСЖ после руки Невеша
Нойер пропустил шесть голов после шести ударов в створ от игроков ПСЖ
Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Бавария выбор редакции ПСЖ Лига чемпионов статистические расклады Илья Забарный Бавария - ПСЖ Арсенал - Атлетико Усман Дембеле эксклюзив видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Футбол | 06 мая 2026, 10:47 14
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины

УАФ не могла удовлетворить финансовые запросы Паулу Фонсеки, который возглавляет «Лион»

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06 мая 2026, 08:11 10
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06.05.2026, 05:55
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд
Футбол | 06.05.2026, 19:15
Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд
Достижение Суркиса. Вратарь Динамо установил рекорд
Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
Футбол | 06.05.2026, 20:50
Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Коли я казав, що в першій грі обидві команди в захисті зіграли як гімно, мені тут почали розповідати, що це не захист гімно, в просто у команди супер ефективні в атаці. 
І ось вам друга гра. ПСЖ змістив акцент на захист, і ми вже не побачили їхню супер ефективну атаку. А супер ефективна в атаці Баварія не змогла переграти організований захист. І вже не має 5:4, в всього лише 1:1
Ответить
+2
Один з жирних котів відчув на собі долю безхатньої дворняги. 
Ответить
+1
Зараз розумово відсталі будуть писати як легко ПСЖ виграє у Арсенала.
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Можно порадоваться за Савонова, Хварацхелию и Забарного а ПСЖ сегодня особенно во втором тайме, сыграл более прагматично, в защите отрабатывали все, и компактность старались соблюдать тоже, Бавария  с таким низким боком, ничего сделать не смогла 
Ответить
0
такому ПСЖ Арсенал тупо нічого не зробить. я казав ще після 5:4, що ПСЖ цю ЛЧ виграє, нічого не змінилося. до речі, німці по грі страшенно розчарували, реально нагадують Шахтаря: контролю багато, а толку взагалі повний 0 від того
Ответить
0
у псж топовий тренер просто, а компані розраховував певно на таке ж рубилово як в минулому матчі і забити першим, і оце був єдиний план на гру)...одним словом, казковий компані))
 не бачу що арсенал гідного запропонує цьому псж...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
поздновато баварские бараны поняли что нужно бить по воротам , а не пасоваться 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПСЖ размотає на ізі
Ответить
-4
Показать Скрыть 4 ответа
"український футболіст на банкі", а як радувались на початку сезону, коли сафонов був на банкі а ілюша грав. Вафлісти бандеровські, на фронт, якщо такі антиросійські.
Ответить
-10
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
05.05.2026, 07:06 6
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
Арсенал вышел в финал ЛЧ. Стало вакантным место для обладателя трофея
06.05.2026, 06:23 9
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
06.05.2026, 07:11 15
Футбол
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
Верховен поразил всех своим весом за три недели до боя с Усиком
05.05.2026, 02:32 5
Бокс
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
Турки Аль-Шейх предложил безумный бой непобедимой звезде бокса
05.05.2026, 21:28
Бокс
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем