Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26

6 мая состоялась ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

После этой игры определен второй финалист главного еврокубкового турнира.

Французский ПСЖ в Мюнхене сыграл вничью с немецкой Баварией (1:1). Усман Дембеле забил ранний гол, а в конце игры для хозяев отличился Гарри Кейн.

В первом ярком поединке выиграла команда из Парижа (5:4), благодаря чему вышла в финал.

Украинский футболист Илья Забарный весь матч оставался в резерве ПСЖ и стал 5-м украинцем в финалах ЛЧ.

Днем ранее в финал вышел английский Арсенал, обыграв испанский Атлетико (1:0) благодаря голу Букайо Сака. Первый поединок завершился вничью (1:1).

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 5/6 мая 2026

5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 [первый матч – 1:1]

Гол: Букайо Сака, 44

6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 [первый матч – 4:5]

Голы: Гарри Кейн, 90+4 – Усман Дембеле, 3

🔹 Финал. Будапешт (Венгрия). Пушкаш Арена

30 мая. 22:00 ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия)

