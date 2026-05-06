Это будет суперматч. Определена финальная пара Лиги чемпионов 2025/26
ПСЖ прошел Баварию и сыграет с Арсеналом в финале в ЛЧ
6 мая состоялась ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
После этой игры определен второй финалист главного еврокубкового турнира.
Французский ПСЖ в Мюнхене сыграл вничью с немецкой Баварией (1:1). Усман Дембеле забил ранний гол, а в конце игры для хозяев отличился Гарри Кейн.
В первом ярком поединке выиграла команда из Парижа (5:4), благодаря чему вышла в финал.
Украинский футболист Илья Забарный весь матч оставался в резерве ПСЖ и стал 5-м украинцем в финалах ЛЧ.
Днем ранее в финал вышел английский Арсенал, обыграв испанский Атлетико (1:0) благодаря голу Букайо Сака. Первый поединок завершился вничью (1:1).
Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом состоится 30 мая в Будапеште на стадионе Пушкаш Арена.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 5/6 мая 2026
5 мая. 22:00. Арсенал (Англия) – Атлетико (Испания) – 1:0 [первый матч – 1:1]
Гол: Букайо Сака, 44
6 мая. 22:00. Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:1 [первый матч – 4:5]
Голы: Гарри Кейн, 90+4 – Усман Дембеле, 3
🔹 Финал. Будапешт (Венгрия). Пушкаш Арена
30 мая. 22:00 ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
І ось вам друга гра. ПСЖ змістив акцент на захист, і ми вже не побачили їхню супер ефективну атаку. А супер ефективна в атаці Баварія не змогла переграти організований захист. І вже не має 5:4, в всього лише 1:1
не бачу що арсенал гідного запропонує цьому псж...