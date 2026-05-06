Арда ТУРАН: «У нас есть мечта – попасть в финал Лиги конференций»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран дал пресс-конференцию перед ответным матчем Лиги конференций УЕФА с «Кристал Пэлас», который пройдет в Лондоне 7 мая (после поражения 1:3 в первой игре).

– Нас ожидает непростая игра. Будет очень сложно пройти в финал из той позиции, в которой мы оказались после первого матча. Однако, если есть вера и надежда, мы должны идти за ними. У нас очень сильный соперник, который играет по своей системе, имеет отличного тренера. Я ранее говорил, что доволен уровнем игры, который мы продемонстрировали в первом поединке, а сейчас будем работать только над мелкими деталями. Мы получили очень хороший урок в том матче. Мы – команда, которая будет играть в Лиге чемпионов через два-три месяца, и у нас есть мечта добраться до финала Лиги конференций УЕФА, и мы не оставляем этой мечты. Это будет соответствовать нашим европейским амбициям. Если же мы не добьемся успеха, я все равно буду гордиться своей командой, ведь она приобщила украинскую аудиторию и болельщиков к европейским играм.

– Вы создали команду с определенной моделью, которая побеждает в борьбе и в очень некомфортных условиях, ведь каждый матч вы проводите вне дома. Что чувствуете к ней?

– Было сказано немало положительных вещей о «Шахтере». Прежде всего, когда я переехал, мне говорили, что есть группа бразильцев и есть группа украинцев. Но если мы хотим видеть друг друга как семью, то мне не нужно 11 игроков – я сказал им, что мне нужна целостная команда, и со временем вы все будете играть по 25–30 матчей. Я подчеркивал им, как важно биться друг за друга.

Сейчас, если посмотреть на это, вспомните Коке, Арду, Габи – они не были какими-то особенными исполнителями, когда начинали свою футбольную карьеру в «Атлетико» (Мадрид), но вы не можете нести с собой только статус игрока, когда переходите на должность тренера. Эта команда «Атлетико» побеждала и «Барселону», и «Реал» со многими звездными футболистами, они выигрывали Ла Лигу, борясь против этих грандов. В соперниках были такие звезды, как Роналду или Марсело, однако Тьяго, Филипе Луис, Коке просто закрывали левую часть поля.

Я говорил игрокам: если вы можете биться, то способны достичь любой цели. Когда мы просыпаемся в семь утра и начинаем тренировки, это все приводит к тому, что мы бьемся в каждом матче. Вы не всегда можете играть красиво, но нет ни одной причины не биться до конца. Я всегда говорю об украинцах, о том, что они ночью переживают обстрелы и все равно продолжают жить своей обычной жизнью, так что у нас нет никаких оправданий в футболе.

После первого поединка, считаю, я многому научился у соперника, и, пользуясь шахматной терминологией, нам поставили мат. Они получили свой результат, но и мы показали неплохую игру, хотя не смогли добиться результата. «Кристал Пэлас» сыграл на своем уровне и всегда был готов воспользоваться любым моментом. У нас было 70 процентов владения мячом, но наш соперник имеет четкую систему и играет так против «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» или «Манчестер Сити». У них очень особенный тренер, и в первом матче нам действительно поставили шах и мат. Я очень уважаю Гласнера и рад иметь возможность противостоять ему и этому вызову. Мне нравится учиться, когда я стою перед таким соперником, как Гласнер.

– Желаем вам успеха и поздравляем, ведь вы уже сделали шаг к победе в украинском чемпионате. Несмотря на поражение в первом матче, хотелось бы услышать ваши мысли о второй игре. Вы отмечали, что, посмотрев на статистику после первой встречи, «Шахтер» имел лучшие показатели. Я считаю, что футбол всегда любит истории, и вы как игрок когда-то выступали на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне против «Челси» в составе «Атлетико».

– Все выглядело не так позитивно для «Атлетико», когда мы противостояли «Челси». Попробуем добиться лучшего результата, и завтра ожидаю сложной игры. Ожидаю, что «Кристал Пэлас» будет более агрессивным и интенсивным в атаке, потому что в первом матче они немного выжидали. Возможно, у нас не будет такого процента владения мячом – они, конечно, будут атаковать, но мы не можем отказаться от того стиля, который демонстрируем.

Это исторический опыт для нас, мы пытаемся строить будущее «Шахтера». Возможно, я не Гвардиола или Энрике, однако всегда хочу придерживаться одного и того же стиля игры, независимо от соперника. Это отличный оппонент, который предстанет перед нами завтра, но мы попробуем показать свою игру и добиться нужного результата.

– Если «Шахтер» сможет пройти «Кристал Пэлас», будет ли это вашим самым большим достижением в тренерской карьере?

– Считаю, у нас есть другие достижения. Например, нас бомбят ночью, а мы выходим утром на тренировки. Есть гораздо более важные истории. У меня в телефоне есть фото, как я накрываю одеялом Изаки в гостиничном номере. Самое большое достижение в карьере может меняться каждый день. В то же время считаю, играть на таком уровне в Лондоне, когда столько людей придут посмотреть на нас, – это невероятное достижение для нашей команды. Есть вещи, которые иногда важнее побед или выхода в финал.

– Хочу, чтобы вы перестали быть скромным. Как вы представляете себе успех? Считаете ли, что каким-то образом возможно победить на выезде после 16 часов в дороге? Конечно, вы почти чемпионы Украины, но что является успехом для Арды Турана?

– Если мы не сможем пройти этот раунд, то это, конечно, не будет успехом, по крайней мере с моей точки зрения. В глазах клуба, для моих игроков и для меня как тренера это, безусловно, важно, но мы должны прикладывать максимальные усилия каждый раз. Если моя команда проигрывает – это не успех. Если у нас есть маленький шанс, то мы должны его преследовать, почему нет? Знаю, что это не слишком реалистично после поражения в первом матче, но мы приложим усилия и воспользуемся своим шансом.

Если вы спросите об успехе, то сейчас у нас есть шанс напрямую выйти в Лигу чемпионов, и это для меня и игроков огромный успех. Мы можем пройти напрямую в Лигу чемпионов, и, возможно, Украина будет иметь четыре команды, которые будут играть в Европе в следующем сезоне. И за это должна быть большая благодарность «Шахтеру», чтобы мы поддерживали тот уровень успеха, который демонстрируем.

