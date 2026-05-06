Кауан ЭЛИАС: «Шахтар может обыграть Кристал Пэлас. Но это сложное задание»

Нападающий «Шахтера» Кауан Элиас принял участие в пресс-конференции перед ответным матчем Лиги конференций УЕФА с «Кристал Пэлас», который пройдет в Лондоне 7 мая (после поражения 1:3 в первой игре)

– Понимаем, насколько важна эта игра, очень ждали ее. Прежде всего верим в победу не только в завтрашнем матче, но и в целом в полуфинале. Знаем, какой сложный у нас соперник и как тяжело будет играть против него. Но самое главное, что мы верим во все варианты, которые у нас есть, верим в своего главного тренера и в шансы, что возможно совершить этот камбэк и провести в целом отличную игру в соответствии с нашим стилем футбола.

– В первом полуфинальном матче «Шахтер» уступил англичанам. Какие выводы сделаны после того противостояния, ведь вы стопроцентно очень тщательно анализировали игру вместе с Ардой Тураном и тренерским штабом?

– Прежде всего я был чрезвычайно удивлен в позитивном смысле, потому что, в принципе, это тот тип игр, к которым мы еще не привыкли. Конечно, даже не стоит напоминать, что наши соперники играют в АПЛ – сильнейшем чемпионате во всем мире. Что касается того, как готовимся на тренировках, то мы стараемся улучшить индивидуальные и командные действия, изучаем стиль игры соперника, его сильные и слабые стороны. Также попробуем, скажем так, определенным образом нивелировать их преимущества и выйти победителями.

– Как в целом оцениваешь этот этап своей карьеры? Думал ли когда-нибудь о трансфере в другой клуб?

– Прежде всего я мечтаю только о том, чтобы закончить хорошо этот сезон. А это означает, что мы и дальше верим, что выйдем в финал Лиги конференций, к тому же мы почти достигли цели выиграть УПЛ. Вещи, связанные с моими потенциальными переходами в другой клуб, я оставлю, так сказать, под ковром. Сейчас концентрируюсь исключительно на игре за «Шахтер» и хочу забить как можно больше мячей в этом сезоне и помочь партнерам забить как можно больше голов. Самая важная вещь для меня – не позволить, чтобы что-то отвлекало мое внимание от игры. Арда Туран является невероятным молодым тренером, несмотря на это он имеет огромный опыт как футболист – и это даже трудно объяснить, в этом сезоне он уже помог нам научиться многим вещам. Надеюсь еще больше и больше учиться у него.

– Веришь ли, что «Шахтеру» по силам на выезде победить команду АПЛ?

– Считаю, играть против клуба из АПЛ – это всегда чрезвычайно сложная задача. Но крайне важно сейчас подчеркнуть, что это не является невозможной задачей. К сожалению, я не могу вам сказать, как именно мы будем действовать против нашего соперника, но верю, что Арда Туран со своими тренерами уже подготовили способ, с помощью которого можно победить завтра. И следует подчеркнуть, что Арда Туран также дает нам понять, насколько важно представлять «Шахтер» на таком уровне. Мы все – украинцы и бразильцы «Шахтера» – имеем, конечно, сложную задачу, но, как я уже говорил ранее, это не является невозможной задачей. Итак, дойти до финала и потенциально выиграть этот финал – это будет самый большой подарок украинцам.

– Футболист «Кристал Пэлас» Джейди Канво говорил, что именно против тебя играть было очень непросто. А как тебе противостоять таким мощным защитникам?

– Играть с такими сложными соперниками – это чрезвычайный шанс, чтобы вырасти как футболист. И я всегда хочу иметь шанс действовать против центральных защитников разного стиля, ведь это тоже позволяет мне расти как футболисту. О Джейди Канво могу сказать, что он невероятный игрок и соперник, мне было сложно противостоять ему в первом матче. Это был невероятный опыт, который я всегда буду помнить. Что касается игры, то у нас есть много вещей, которые мы должны изменить по сравнению с первым матчем: например, мы оставляли очень много свободного пространства соперникам, чего не следовало делать. Конечно же, мы будем работать над всем этим, будем анализировать, учиться на своих ошибках и подойдем по-настоящему готовыми к этому поединку.

– Общались ли вы с экс-партнером по команде Кевином? Возможно, он что-то советовал?

– Да, конечно, мы общались, но не об этом. Говорили обо всем, только не о соперниках. У меня есть другие друзья, которые играют в АПЛ и могут мне что-то посоветовать. Они дали мне, я бы сказал, довольно хорошие наставления, которые мы будем воплощать в жизнь. Ни для кого не является секретом, что наш соперник – это топ-команда, и нам нужно приложить все усилия, чтобы достичь главной цели.

ВИДЕО. Пресс-конференция Арды Турана и Кауана Элиаса в Лондоне