  4. ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК
Украина. Премьер лига
06 мая 2026, 23:41 | Обновлено 06 мая 2026, 23:43
ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК

Ответная игра против Кристал Пэлас пройдет на стадионе Селхерст Парк

ФК Шахтер

Донецкий Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед матчем 1/2 финала Лиги конференций.

Горняки провели 19 часов в дороге и использовали поезд, автобус и самолет (из польского Жешува).

Вечером 7 мая состоится ответный полуфинальный поединок между Шахтером и английским Кристал Пэлас.

Игра пройдет на городском стадионе Селхерст Парк в Лондоне. В первой игре в польском Кракове горняки уступили со счетом 1:3.

Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань (3:1, 1:2) и нидерландский АЗ Алкмаар (3:0, 2:2).

Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
