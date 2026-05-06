Донецкий Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед матчем 1/2 финала Лиги конференций.

Горняки провели 19 часов в дороге и использовали поезд, автобус и самолет (из польского Жешува).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 7 мая состоится ответный полуфинальный поединок между Шахтером и английским Кристал Пэлас.

Игра пройдет на городском стадионе Селхерст Парк в Лондоне. В первой игре в польском Кракове горняки уступили со счетом 1:3.

Ранее подопечные Арды Турана одолели польский Лех Познань (3:1, 1:2) и нидерландский АЗ Алкмаар (3:0, 2:2).

ВИДЕО. Шахтер провел открытую тренировку в Лондоне перед полуфиналом ЛК