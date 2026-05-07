  4. ВИДЕО. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном
ВИДЕО. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном

Иван Лосенко отличился за Клуб де Фут Монреаль в воротах Калгари Близзард

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 6 на 7 мая 2026 года в Монреале на стадионе «Сапюто Стэдиум» проходит матч 1/8 финала плей-офф канадского чемпионата по футболу между «Клуб де Фут Монреаль» и «Калгари Близзард».

Украинский полузащитник «Клуб де Фут Монреаль» Иван Лосенко отличился забитым мячом на 19-й минуте встречи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Права на 21-летнего хавбека принадлежат донецкому «Шахтеру», за «Клуб де Фут Монреаль» Иван выступает на правах аренды. Это его первый матч за канадский клуб.

ВИДЕО. Арендованный хавбек «Шахтера» забил гол в первом матче за океаном

Дмитрий Вус
Радость за нашего игрока! С любовью к Монреалю🥰
И за хоккейным❤️💙, и за футбольным💙🖤 слежу
