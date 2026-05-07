ВИДЕО. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном
Иван Лосенко отличился за Клуб де Фут Монреаль в воротах Калгари Близзард
В ночь с 6 на 7 мая 2026 года в Монреале на стадионе «Сапюто Стэдиум» проходит матч 1/8 финала плей-офф канадского чемпионата по футболу между «Клуб де Фут Монреаль» и «Калгари Близзард».
Украинский полузащитник «Клуб де Фут Монреаль» Иван Лосенко отличился забитым мячом на 19-й минуте встречи.
Права на 21-летнего хавбека принадлежат донецкому «Шахтеру», за «Клуб де Фут Монреаль» Иван выступает на правах аренды. Это его первый матч за канадский клуб.
BEAUTY!!! #CFMTL pic.twitter.com/vYZimhOmZt— x - Leo Montanaro (@FanMontanaro) May 6, 2026
