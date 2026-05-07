Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией
Пляжный футбол
07 мая 2026, 09:07 | Обновлено 07 мая 2026, 09:20
431
0

Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией

Подопечные Андрея Евдокимова разгромно уступили

07 мая 2026, 09:07 | Обновлено 07 мая 2026, 09:20
431
0
Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией
УАФ

Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела второй контрольный поединок против Португалии, разгромно уступив (2:7).

«Сине-желтые» успешно начали поединок. Никита Левченко точным ударом расстроил голкипера Диогу Диаша, открыв счет во встрече, но уже через несколько минут Самойленко «срезал» мяч в собственные ворота.

Впоследствии Джордж, Лео и Дуарте Альгарвиу довели преимущество португальцев до разгромного, но Дмитрий Войтенко отквитал один мяч. Последнее слово все же было за командой Португалии – Тим, Фабио Кошта и Бруно Пола еще по разу расстроили «сине-желтых».

Португалия – Украина – 7:2

Голы: Самойленко (1:1, в собственные ворота), Джордан (2:1), Лео (3:1), Дуарте Альгарвиу (4:1), Тим (5:2), Фабио Кошта (6:2), Бруну Пола (7:2) – Н. Левченко (0:1), Войтенко (4:2)

Португалия (стартовая пятерка): Диогу Диаш, Руи Коимбра (к), Джордан, Бруну Пола, Лео. Запасные: Криштиану Алмейда, Жоау Кошта, Андре Лоуренсо, Тим, Родриго Пиньяль, Рубен Брильшанте, Фон, Дуарте Альгарвиу, Лоуренсу Кошта, Фабио Кошта. Тренер: Бруна Торрес.

Украина (стартовая пятерка): Мережин, Н. Левченко, Максимец (к), Войтенко, Сметанин. Запасные: Шпонько, Дуков, Самойленко, И. Левченко, Кислов, Дегтярев, Ярмак, Федорченко. Тренер: Андрей Евдокимов.

По теме:
Иностранный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за финансов
Растеряли преимущество. Украина сыграла против Португалии в пляжном футболе
Стало известно, кто рассудит центральный матч 27-го тура ЛНЗ – Динамо
сборная Украины по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06 мая 2026, 07:52 16
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны

Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая

ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своей красотой
Футбол | 07 мая 2026, 03:11 0
ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своей красотой
ФОТО. Девушка украинского футболиста впечатлила своей красотой

Диана Зотова показала, почему Николай Кухаревич – счастливчик

Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Футбол | 06.05.2026, 09:06
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 06.05.2026, 07:00
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины (обновляется)
ВИДЕО. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном
Футбол | 07.05.2026, 03:29
ВИДЕО. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном
ВИДЕО. Арендованный хавбек Шахтера забил гол в первом матче за океаном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
Шахтер арендовал стадион клуба из четвертого дивизиона
05.05.2026, 18:57
Футбол
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05.05.2026, 08:15 52
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 8
Футбол
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
Йожеф САБО: «Таких тренеров в сборную Украины брать не нужно»
06.05.2026, 08:42 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 71
Хоккей
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
06.05.2026, 14:05 33
Хоккей
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
06.05.2026, 08:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем