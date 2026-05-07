Пляжний футбол. Сборная Украины устроила голепад с Португалией

Национальная сборная Украины по пляжному футболу провела второй контрольный поединок против Португалии, разгромно уступив (2:7).

«Сине-желтые» успешно начали поединок. Никита Левченко точным ударом расстроил голкипера Диогу Диаша, открыв счет во встрече, но уже через несколько минут Самойленко «срезал» мяч в собственные ворота.

Впоследствии Джордж, Лео и Дуарте Альгарвиу довели преимущество португальцев до разгромного, но Дмитрий Войтенко отквитал один мяч. Последнее слово все же было за командой Португалии – Тим, Фабио Кошта и Бруно Пола еще по разу расстроили «сине-желтых».

Португалия – Украина – 7:2

Голы: Самойленко (1:1, в собственные ворота), Джордан (2:1), Лео (3:1), Дуарте Альгарвиу (4:1), Тим (5:2), Фабио Кошта (6:2), Бруну Пола (7:2) – Н. Левченко (0:1), Войтенко (4:2)

Португалия (стартовая пятерка): Диогу Диаш, Руи Коимбра (к), Джордан, Бруну Пола, Лео. Запасные: Криштиану Алмейда, Жоау Кошта, Андре Лоуренсо, Тим, Родриго Пиньяль, Рубен Брильшанте, Фон, Дуарте Альгарвиу, Лоуренсу Кошта, Фабио Кошта. Тренер: Бруна Торрес.

Украина (стартовая пятерка): Мережин, Н. Левченко, Максимец (к), Войтенко, Сметанин. Запасные: Шпонько, Дуков, Самойленко, И. Левченко, Кислов, Дегтярев, Ярмак, Федорченко. Тренер: Андрей Евдокимов.