Растеряли преимущество. Украина сыграла против Португалии в пляжном футболе

Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Португалию для проведения двух спаррингов.

В рамках учебно-тренировочного сбора украинская команда проведет два матча против Португалии.

Первый поединок состоялся 5 мая в парафии Эрисейра, которая находится в округе Лиссабона.

Команды на двоих забили восемь мячей, а победителем первого товарищеского матча стала Португалия – 5:3.

Пляжный футбол. Товарищеский матч

5 мая, Эрисейра (Португалия). Carvoeira Beach Sports Arena (Прайя-да-Фож-ду-Лизандру)

Португалия – Украина – 5:3

Голы: Лео (1:2), Тим (2:2), Брильянте (3:2), Джордан Сантуш (4:2), Фон (5:3) – Левченко (0:1, 0:2), Дуков (4:3)

Португалия (стартовая пятерка): Диогу Диаш, Руи Коимбра (к), Джордан, Бернарду Лопеш, Лео

Запасные: Криштиану Алмейда, Жоау Кошта, Андре Лоуренсу, Тим, Родриго Пиньял, Рубен Брильянте, Бруну Пола, Фон, Дуарте Алгарвиу, Лоуренсу Кошта, Фабио Кошта

Украина (стартовая пятерка): Олег Мережин, Никита Левченко, Сергей Максимец (к), Дмитрий Войтенко, Артём Федорченко

Запасные: Павел Шпонько, Глеб Сметанин, Олег Щитник, Александр Самойленко, Игорь Левченко, Данил Кислов, Денис Дуков, Алексей Дегтярёв, Денис Ярмак

