Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Растеряли преимущество. Украина сыграла против Португалии в пляжном футболе
Пляжный футбол
06 мая 2026, 17:41 | Обновлено 06 мая 2026, 17:52
Команды забили восемь голов в товарищеском матче

УАФ

Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Португалию для проведения двух спаррингов.

В рамках учебно-тренировочного сбора украинская команда проведет два матча против Португалии.

Первый поединок состоялся 5 мая в парафии Эрисейра, которая находится в округе Лиссабона.

Команды на двоих забили восемь мячей, а победителем первого товарищеского матча стала Португалия – 5:3.

Пляжный футбол. Товарищеский матч

5 мая, Эрисейра (Португалия). Carvoeira Beach Sports Arena (Прайя-да-Фож-ду-Лизандру)

Португалия – Украина – 5:3

Голы: Лео (1:2), Тим (2:2), Брильянте (3:2), Джордан Сантуш (4:2), Фон (5:3) – Левченко (0:1, 0:2), Дуков (4:3)

Португалия (стартовая пятерка): Диогу Диаш, Руи Коимбра (к), Джордан, Бернарду Лопеш, Лео
Запасные: Криштиану Алмейда, Жоау Кошта, Андре Лоуренсу, Тим, Родриго Пиньял, Рубен Брильянте, Бруну Пола, Фон, Дуарте Алгарвиу, Лоуренсу Кошта, Фабио Кошта

Украина (стартовая пятерка): Олег Мережин, Никита Левченко, Сергей Максимец (к), Дмитрий Войтенко, Артём Федорченко
Запасные: Павел Шпонько, Глеб Сметанин, Олег Щитник, Александр Самойленко, Игорь Левченко, Данил Кислов, Денис Дуков, Алексей Дегтярёв, Денис Ярмак

Фотогалерея матча:

товарищеские матчи пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу учебно-тренировочные сборы сборная Португалии по пляжному футболу
