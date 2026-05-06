Растеряли преимущество. Украина сыграла против Португалии в пляжном футболе
Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Португалию для проведения двух спаррингов.
Первый поединок состоялся 5 мая в парафии Эрисейра, которая находится в округе Лиссабона.
Команды на двоих забили восемь мячей, а победителем первого товарищеского матча стала Португалия – 5:3.
Пляжный футбол. Товарищеский матч
5 мая, Эрисейра (Португалия). Carvoeira Beach Sports Arena (Прайя-да-Фож-ду-Лизандру)
Португалия – Украина – 5:3
Голы: Лео (1:2), Тим (2:2), Брильянте (3:2), Джордан Сантуш (4:2), Фон (5:3) – Левченко (0:1, 0:2), Дуков (4:3)
Португалия (стартовая пятерка): Диогу Диаш, Руи Коимбра (к), Джордан, Бернарду Лопеш, Лео
Запасные: Криштиану Алмейда, Жоау Кошта, Андре Лоуренсу, Тим, Родриго Пиньял, Рубен Брильянте, Бруну Пола, Фон, Дуарте Алгарвиу, Лоуренсу Кошта, Фабио Кошта
Украина (стартовая пятерка): Олег Мережин, Никита Левченко, Сергей Максимец (к), Дмитрий Войтенко, Артём Федорченко
Запасные: Павел Шпонько, Глеб Сметанин, Олег Щитник, Александр Самойленко, Игорь Левченко, Данил Кислов, Денис Дуков, Алексей Дегтярёв, Денис Ярмак
