Снова овертайм. Украина в пляжном футболе дважды обыграла Эстонию
Сине-желтая команда провела мини-сбор в Эстонии
Сборная Украины по пляжному футболу провела второй из двух спаррингов против сборной Эстонии.
Основное время завершилось вничью (4:4), и сине-желтые снова выиграли матч в овертайме (7:4 OT).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команда под руководством Андрея Евдокимова провела учебно-тренировочный сбор в Эстонии.
Днем ранее, 4 апреля, сине-желтая команда в овертайме выиграла первый спарринг против Эстонии (3:2 OT).
Пляжный футбол. Товарищеский матч
Спарринг 2. 5 апреля 2026. Эстония
15:00. Эстония – Украина – 4:7 OT
Голы: Левченко, 9, 41, Федорченко, 11, Мережин, 15, Дуков, 28, 41, Максимец, 38
Украина. Вратари: Иван Мороз, Олег Мережин, Павел Шпонько
Полевые игроки: Глеб Сметанин, Дмитрий Войтенко, Игорь Левченко, Денис Дуков, Олег Щитник, Никита Левченко, Артем Федорченко, Александр Самойленко, Сергей Максимец, Алексей Дехтярев, Даниил Кислов
