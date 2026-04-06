Снова овертайм. Украина в пляжном футболе дважды обыграла Эстонию

Сборная Украины по пляжному футболу провела второй из двух спаррингов против сборной Эстонии.

Основное время завершилось вничью (4:4), и сине-желтые снова выиграли матч в овертайме (7:4 OT).

Команда под руководством Андрея Евдокимова провела учебно-тренировочный сбор в Эстонии.

Днем ранее, 4 апреля, сине-желтая команда в овертайме выиграла первый спарринг против Эстонии (3:2 OT).

Пляжный футбол. Товарищеский матч

Спарринг 2. 5 апреля 2026. Эстония

15:00. Эстония – Украина – 4:7 OT

Голы: Левченко, 9, 41, Федорченко, 11, Мережин, 15, Дуков, 28, 41, Максимец, 38

Украина. Вратари: Иван Мороз, Олег Мережин, Павел Шпонько

Полевые игроки: Глеб Сметанин, Дмитрий Войтенко, Игорь Левченко, Денис Дуков, Олег Щитник, Никита Левченко, Артем Федорченко, Александр Самойленко, Сергей Максимец, Алексей Дехтярев, Даниил Кислов

