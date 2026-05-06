Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать

24-летнего французского вингера «Баварии» Майкла Олисе уже сегодня называют не иначе, как теневым лидером в борьбе за «Золотой мяч-2026». Безусловно, прямо сейчас, до чемпионата мира, эти слова выглядят лишь большими авансами, и очень многое в судьбе этого престижного индивидуального трофея будет решаться непосредственно на полях США, Канады и Мексики летом нынешнего года, но… С фактом того, что Олисе уже сейчас является безусловным лидером и звездой нынешнего состава «Баварии», пожалуй, спорить глупо и в высшей степени безрассудно.

Олисе появился в «Баварии» летом 2024 года. Тогда мюнхенский гранд не поскупился заплатить весьма солидные 53 миллиона евро за этого футболиста, которые пошли в клубную казну «Кристал Пэлас». Трансфер Майкла стал пятым самым дорогим в истории «Баварии» (дороже француза мюнхенцам обходились лишь приобретения Маттейса де Лигта – 67 млн евро, Луиса Диаса – 70 млн евро, Лукаса Эрнандеса – 80 млн евро и Гарри Кейна – 95 млн евро). Однако эта сделка в экономическом плане абсолютно оправдала себя, ведь прямо сейчас Олисе является самым ценным футболистом «Баварии», если опираться на оценочные данные портала Transfermarkt. Контракт вингера эксперты оценивают в 140 миллионов евро, а это больше, чем могут похвастаться Джамал Мусиала (120 млн евро), Александар Павлович (70 млн евро) и все остальные игроки мюнхенского клуба по отдельности.

Выступления Олисе за «Баварию» действительно впечатляют. В своем дебютном сезоне в Мюнхене француз отличился 30 результативными действиями (12 голов и 18 ассистов) в 34 матчах Бундеслиги, а также 7 (5+2) – в 14 матчах Лиги чемпионов. В текущем сезоне, по состоянию на самое начало мая, статистика Олисе еще более впечатляет. Он отличился уже 35 результативными действиями (14 голов и 21 ассистов) в 30 поединках национального чемпионата Германии, а также имеет на своем счету 5 забитых мячей и 7 результативных передач в 12 поединках Лиги чемпионов!

Неслучайно, что интерес к персоне Олисе уже вовсю проявляют различные богатеи. В частности, в СМИ недавно появлялась информация о том, что в «Баварию» поступило предложение на 200 миллионов евро по Майклу, однако боссы мюнхенского клуба не стали даже начинать дискуссии с заинтересованной стороной, отказавшись от продажи француза. Для «Баварии» Олисе видится игроком, от которого слишком многое зависит в нынешней игре команды, а также тем, вокруг кого можно выстраивать коллектив, способный решать наивысшие задачи, в ближайшие несколько лет. А такими игроками обычно не разбрасываются, даже за очень большие деньги. Хотя бы потому, что в перспективе они способны помочь «добыть» еще больше тех самых денег – на призовых, спонсорских и прочих выплатах…

Однако с персоной Майкла Олисе не все так однозначно, и в последнее время все больше экспертов, журналистов и простых болельщиков начинают обвинять француза в странном поведении, которое отдает нотками то ли высокомерия, то ли безразличия, то ли и того и другого вместе…

Началось все 19 апреля, когда «Бавария», обыграв на своем поле «Штутгарт» в рамках 30-го тура Бундеслиги (4:2), завоевала очередное, уже 35-е в истории, чемпионство в Германии. В радостном событии, которое традиционно сопровождалось бурными эмоциями со стороны футболистов команды-чемпиона, в глаза бросилось поведение Олисе. В то время, когда все остальные игроки и члены тренерского штаба «Баварии» надели памятные футболки в честь исторического чемпионства, именно Майкл оказался единственным, кто проигнорировал данный ритуал…

После этого в социальных сетях на Майкла Олисе обрушилась волна критики. Ряд фанатов «Баварии» открыто обвинял француза в том, что тот поставил себя выше команды, проявил высокомерие, безразличие и незаинтересованность ко всему происходящему вокруг.

И аргументации у критиков Олисе хватило. Одного факта отказа надеть памятную футболку им было мало. Французу также вспомнили то, что он крайне неэмоционально празднует забитые мячи, а иногда и вовсе обходится без этого, не улыбается на церемониях награждения по случаю завоевания важных футбольных трофеев, а также дает крайне односложные интервью прессе после матчей, делая откровенно скучающее лицо при публичных выступлениях на камеру.

Масла в огонь подлил и случай, который произошел с Олисе 25 апреля после поединка 31-го тура Бундеслиги против «Майнца» (4:3), в котором Майкл отличился одним из забитых мячей своей команды. Уже после финального свистка 23-летний атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала подошел к уходящему с поля французу, достал телефон и начал пытаться сделать с Олисе селфи, но… Майкл внезапно начал тыкать в камеру телефона партнера по команде средний палец, всячески демонстрируя свое нежелание фотографироваться или становиться частью иного контента. Однако вышло совсем иначе – видео стало едва ли не вирусным, а имиджу Олисе досталось еще больше…

После этого инцидента, во время которого Мусиала в целом не выглядел оскорбленным, а продолжал улыбаться и, кажется, просто сделал Олисе частью своего видеоперформанса, в прессе даже заговорили о том, что боссы «Баварии» подумывают как-то наказать Майкла. Французу грозит лишение зарплаты на одну неделю, но сперва мюнхенцы хотят пересмотреть дисциплинарные протоколы, непосредственно касающиеся аспектов празднования игроками как забитых мячей, так и побед в матчах. Ситуации, при которых вирусными становятся видео подобного характера, как с Мусиалой и Олисе, видятся руководителям «Баварии» недостойными их клуба.

По данным немецкого таблоида Bild, еще в подростковом возрасте Майкла Олисе последовательно отчислили сперва из академии «Челси», а затем и из академии «Манчестер Сити» по одной и той же причине. В клубах сочли вингера чрезмерно высокомерным и эгоистичным для игры в командном виде спорта.

После переезда Олисе в Мюнхен нескольких партнеров француза по «Баварии» также спрашивали о достаточно странном поведении Майкла. Ответы на публику всегда сводились к дипломатичным фразам – мол, это всего лишь образ, который Олисе сам выбрал для себя. В то время как за кулисами вингер является абсолютно иным человеком и прекрасно ладит со всеми другими членами команды и тренерским персоналом.

На защиту соотечественника встал и легендарный в прошлом форвард сборной Франции Тьерри Анри, заявивший, что Олисе просто имеет свой характер и взгляды на жизнь: «Майкл не похож на других игроков. Он может казаться застенчивым, когда ему дают микрофон, но у него особый менталитет, определенный взгляд на жизнь и соответствующее видение игры».

Этого мнения придерживаются и некоторые фанаты «Баварии», считающие, что Олисе просто интроверт по характеру, живущий по принципу «мне плевать на все, кроме футбола». Кажется, эта точка зрения также не лишена здравого смысла, ведь всякий раз, когда Майкл забивает, он прикладывает палец ко рту, словно давая понять – тише-тише, нужно больше фокуса непосредственно на игре, а не на той мишуре, которая с каждым годом все активнее и активнее развивается вокруг футбола, иногда явно и чрезмерно паразитируя на нем…