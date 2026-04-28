От Кейна до Винисиуса. Топ-10 фаворитов на ЗМ на ЧМ-2026

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира имеет непропорционально большой вес в определении лучшего футболиста планеты. Проще говоря: от 7 матчей не должна полностью зависеть судьба сезона, в течение которого большое количество игроков сыграли по 50+ матчей. Легче провести на топ-уровне 4 игры плей-офф ЧМ (теперь – 5), чем 7 встреч на выбывание в плей-офф ЛЧ. Чтобы победить в АПЛ, нужно сыграть хотя бы 20-30 матчей чемпионата, на ЧМ – максимум 7. Да, соревнование проходит раз в 4 года, но здесь ты будешь огорчать, в том числе, вратарей Ирана и Катара – и эти голы будут весить больше для оценки твоего сезона, чем десяток точных ударов в матчах Бундеслиги и Ла Лиги. Ну, вопросы есть. В 2023 году Золотой мяч получил Месси, хотя не впечатлил на клубном уровне. А не получил Холанд за целую кучу забитых мячей в легендарном сезоне «Манчестер Сити» с первым в истории клуба треблом. В тот год, кстати, крайне убедительным был и Родри, да еще и в финале ЛЧ забил, а Испания, в отличие от Норвегии, отправилась на мундиаль. Но кто об этом вспомнит? ЧМ перечеркнул все.

Справедливо это или нет – тема для отдельного разговора, который проведет с вами кто-то другой. Я же здесь сегодня с иной целью: чтобы определиться, кто из главных фаворитов ЧМ-2026 может стать бенефициаром и заложником результатов своей сборной на ЧМ. Спойлер: сегодня без Месси и Роналду. Эпоха ушла. Наконец-то.

Гарри Кейн («Бавария», Англия)

Кейн уже забил более 50 голов за сезон за «Баварию», поэтому его позиция фаворита на главную индивидуальную награду в футболе понятна. Стабильно отличается. Уже огорчил «Реал» в 2 из 2 матчей плей-офф. Но не является исключительно финишером: регулярно опускается за мячом глубже, чтобы помочь партнерам в розыгрыше и создать для них момент. Если одолеет «ПСЖ» в плей-офф и победит в ЛЧ, то сможем уверенно сказать: Харри выиграл этот сезон. Клубный сезон. Финальный рывок придется сделать на летнем ЧМ. Там Кейн имеет хорошую стартовую позицию, потому что играет за Англию – одну из главных фавориток турнира. Но, конечно, есть нюанс: за ту самую Англию, которая годами не может выиграть ни одного трофея. Золотое поколение сменяет золотое. Хороший тренер за хорошим. Даже тот же Харри стабильно убедителен в футболке сборной. И всего этого недостаточно. По крайней мере, так было до этого лета.

Как бы там ни сложилось в ЛЧ, с победой в качестве основного нападающего сборной на ЧМ Харри – почти наверняка обладатель ЗМ. Потому что был важен и тут, и там. Потому что забивал всем. Потому что вернул футбол домой в качестве капитана. Статус одного из лучших бомбардиров мундиаля окончательно закроет все вопросы. Тем более, жеребьевка – комфортная. На групповом этапе Харри может поиздеваться над Ганой и Панамой, в случае выхода в плей-офф с первой позиции – над сборной, которая займет в своей группе 3 место. Кейн может забить во всех этих 3 матчах. Вероятно, не 3 гола, а все 5-6: это уже не сборная Саутгейта, где запрещено играть в футбол и рисковать при счете 1:0 на табло. Наконец-то форварда никто и ничто не будет сдерживать. А еще ему никто не будет мешать: так сложилось, что в Англии полно талантов, но нет стабильно результативных вингеров. Поэтому все голы – его. Кстати, пенальти – тоже. Возможно, и Золотой мяч…

Ламин Ямаль («Барселона», Испания)

В этом сезоне Ямаль выиграет только Ла Лигу. С одной стороны, это проблема: в последние годы ЗМ приучил нас, что без командных наград невозможно победить в голосовании. С другой же: Ламин остался за бортом финала ЛЧ и год назад, но это не помешало ему стать №2 в мире по версии France Football. Ямал – один из самых эффектных футболистов современности. Достойный продолжатель дела Неймара и Роналдиньо. От игры испанца получаешь эстетическое наслаждение. И это весомый аргумент для журналистов, которые годами награждали в том числе за эстетику Месси. Поэтому Ламину многое прощают. Прощают большое количество потерь мяча. Далеко не самую высокую эффективность (чтобы создать много моментов, Ямаль предпримет ну очень много попыток). Игру в далеко не самой конкурентной лиге. По сравнению с лучшими бомбардирами сезона посредственные показатели забитых голов. На все это закроют глаза, потому что цифры и контекст – для специалистов. Журналисты голосуют глазами.

Но Ламину не простят провала на ЧМ. Лучший в мире не может вылетать из двух главных турниров сезона в качестве лидера своей команды. Если Ямаль не смог спасти «Барселону» от «Атлетико» и не сможет защитить Испанию от, например, Португалии, то кто будет считать его топ-1? Без элитной статистики и хотя бы полуфинала ЛЧ вундеркинду придется как минимум сыграть в решающем матче ЧМ. Желательно еще и там победить, а не уступить Мбаппе или Кейну. Потому что люди будут сравнивать. У Испании не самая простая группа. В плей-офф – сразу сильный середняк, даже если квалифицироваться с первой позиции. Топ-статистику не набить. Лучшим бомбардиром не стать. Со статусом лучшего по ассистам также проблемы: а кому пасовать в сборной Ламину, чтобы тот точно реализовывал моменты? Команда без топ-бомбардира. Чтобы выиграть ЗМ, Ямалю придется победить на ЧМ. Или дойти далеко и набрать целую кучу хайлайтов. Чтобы выиграть награду, Ламину нужно провести выдающийся турнир.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Деклан Райс («Арсенал», Англия)

Райс может повторить путь Модрича, который не забивал много голов, но был одним из самых важных футболистов «Реала» на протяжении сезона, а затем – самым важным для сборной Хорватии, которая сыграла в финале. В очень редких случаях футбольный болельщик готов закрыть глаза на количество результативных действий у игрока. Тот ли это случай? Ну, есть сомнения. Главный аргумент против Райса – присутствие в его сборной Кейна. Деклан не выиграет ЧМ без победы Харри. А в случае триумфа англичан на турнире, тем более с учетом имен их первых соперников на нем, именно нападающий «Баварии» станет героем №1 для фанатов сборной. Именно Кейна будут считать тем, кто вернул футбол домой. Поэтому для Райса, в отличие от большинства героев этой подборки, все решится не летом – а уже в мае. Когда «Арсенал» выиграет/не выиграет ЛЧ. Потому что единственный шанс обойти Кейна – быть успешнее его в этом турнире. Лучше всего – еще и выбить Харри лично. ЧМ – важный, но без кубка ЛЧ Райс отправится на мундиаль без шансов на ЗМ.

Майкл Олисе («Бавария», Франция)

Теневой фаворит гонки за Золотой мяч. У Олисе в этом сезоне есть все шансы побить вечный рекорд Месси по количеству ассистов за игровой год. Его средние сезонные оценки от многих порталов – выше, чем у Кейна. А еще Майкл генерирует больше красоты на поле. Харри – эффективный, но француз еще и успевает быть эффектным. Голы со смещением влево в стиле Роббена – наслаждение для глаз. Олисе провел лучший по результативности сезон, чем Ямаль. И в ЛЧ дошел до более поздней стадии. Не был в тени Кейна. До сих пор может выиграть требл. Как и Гарри. Однако все же у английского нападающего «Баварии» есть преимущество: он главная звезда своей сборной. Олисе же придется играть на турнире рядом с Мбаппе. Тем, кто может отобрать капитанскую повязку у партнеров и кого не способен укротить даже Дешам. Килиан рассчитывает стать тем, кто выиграет для Франции все матчи на ЧМ.

И если так и произойдет, то даже триумфа со сборной не хватит Олисе, чтобы выиграть голосование на ЗМ. Потому что награду не дадут тому, кто был лишь №2 и в клубе, и в сборной. Поэтому Олисе, чтобы стать лучшим, придется провести ЧМ на одном уровне с Мбаппе. Желательно не уступить Килиану по количеству голевых действий. Забить хотя бы 1 победный гол в плей-офф. Не затеряться в финале. Забить фирменный гол ударом в дальний угол после смещения в центр. Олисе должен сделать невозможным высказывание болельщиков «Мбаппе выиграл для нас мундиаль» после завершения турнира. Ведь не только Мбаппе. При условии же неожиданного победителя ЧМ, типа Германии, Аргентины и Бразилии (среди них нет топ-6 претендентов на ЗМ), Олисе может хватить и меньшего: слишком убедительным был его клубный сезон, не убедил в нем же Килиан. Но даже так нужно создавать конкуренцию Мбаппе. Или сейчас на ЧМ – или остаться без ЗМ осенью.

Килиан Мбаппе («Реал», Франция)

Вот мы и добрались до главного диктатора нашего обзора. С Килианом всё просто: его клубный сезон не сложился. Он забил немало голов, но по состоянию на вторую половину апреля не смог обеспечить себе победу в гонке бомбардиров Ла Лиги над Мурики – даже звучит не очень. После Нового года и прихода Арбелоа Килиан перестал быть топ-1 в каждом матче «Реала» и раз в 2-3 встречи стал уступать статус главной звезды атаки Винисиусу. Главную победу в плей-офф ЛЧ «сливочные» одержали благодаря хет-трику Вальверде, а не его. А вот вылетел из турнира гранд после того, как в решающем тайме Мбаппе не реализовал свой шанс. В итоге «Реал» остался без трофеев в сезоне. Без Ла Лиги. Без ЛЧ. Даже Кубок и Суперкубок Испании не покорились команде. В прошлом сезоне Мбаппе тоже много забивал – и тоже из-за отсутствия трофеев не претендовал на ЗМ. Ямаль имел гораздо меньше голевых действий, но обошел его в голосовании. Титулы имеют значение.

В случае с Мбаппе все решится на ЧМ. Он заложил неплохой фундамент для сезона на ЗМ в матчах за клуб, но это ничего не будет стоить без победы на мундиале. Килиан – единственный среди главных фаворитов на награду, кто точно ее не выиграет без триумфа на ЧМ. Статуса лучшего бомбардира летом не хватит. Участия в финале – тоже. Нужно больше. Нужно максимум. Мбаппе должен привести свою сборную к великой победе, которая заставит всех забыть о клубном сезоне. То есть сделать что-то вроде того, что сделал Месси 4 года назад. А для этого нужен не только триумф – но и статус мессии, лидера, вожака и т.д. Мбаппе не может себе позволить быть одним из лучших на ЧМ, потому что тогда награда достанется, например, Олисе. Мбаппе не может позволить себе делать хоть что-то, что поставит под сомнение тот факт, что именно он привел сборную к победе на турнире. Только много голов. Только победные в плей-офф. Только выигранный финал. Тогда – нулевые вопросы и первый ЗМ в карьере.

Усман Дембеле («ПСЖ», Франция)

У Усмана, пожалуй, одна из худших стартовых позиций для победы в голосовании на ЗМ среди участников подборки. Во-первых, у Дембеле нет топ-статистики. Из-за почти полугодичного пребывания в лазарете футболист не успел забить много ни в ЛЧ, ни в Лиге 1. Во-вторых, до сих пор нападающий выиграл для команды лишь 1 важный матч с «Ливерпулем» в плей-офф ЛЧ – этого просто недостаточно. В-третьих, на ЧМ Усман будет играть в одной сборной с Мбаппе. И это проблема, ведь тогда позиция на острие атаки занята, на правом фланге – также, ведь есть Олисе. Дембеле рискует выпасть из стартового состава сборной. Как тогда выиграть ЗМ? Провести несколько выдающихся месяцев. Год назад Усман доказал, что можно играть в футбол всего полгода и стать лучшим в мире – теперь нужно сделать то же самое, но в экспресс-режиме. Обязательно выбить «Баварию» из ЛЧ. Почти обязательно победить в турнире. Быть звездой хотя бы в 2 из 3 этих матчей. Забивать важные голы на ЧМ. Усман в форме может это делать. Но задача с тремя звездочками, конечно.

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

За Вини на мундиале – эффект неожиданности. Мы ожидаем от Ямаля, что тот выиграет для Испании турнир. Как и от Мбаппе. И от Кейна. А вот от бразильца – нет. Потому что сборная не убедила в квалификации, отстав на много-много очков от Аргентины. Потому что сам Вини нестабилен, а в национальной команде – стабильно худшая версия себя, чем в Мадриде. Поэтому если условный Мбаппе выиграет ЧМ для Франции, то мы признаем его триумф. А если Вини одержит победу в турнире для бразильцев – признаем и будем шокированы. Вау-эффект важен. Особенно для голосований, в которых участвуют журналисты. Последним нужна не только эффективность, но и шоу, а Винисиус – известный шоумен. Если вдруг он победит на ЧМ, то будет танцевать после забитых голов. Заработает для кого-то из соперников красную карточку собственной симуляцией. Будет бесить всех вокруг себя. Короче, запомнится. И получит свои голоса.

Сезон за «Реал» не сложился. Тут то же самое, что и с Мбаппе: нет трофеев, нет важных голов в важных матчах. Еще и статистика хуже, чем у француза, а где-то на фоне – призрак Алонсо, которого уволили в том числе и из-за плохих отношений с Вини. Бразилец уже заложник своего имиджа. Если он не побеждает, то на его недостатки указывают, его критикуют громче всех, никто не признает его вклад. Журналисты не будут голосовать за ЗМ для него, если Вини не станет №1 на летнем чемпионате. И он сам в этом виноват. За чудесный триумф Бразилии на ЧМ – талантливое поколение национальной команды, наличие (наконец-то!) забивной «девятки» в лице Игора Тьяго, Анчелотти во главе. Карло уже выигрывал турниры благодаря топ-составу, а еще – благодаря топ-игре Винисиуса. Поэтому нужно «лишь» повторить. Бразильский вингер, как мы знаем, «сделает это еще 10 раз, если понадобится». Но достаточно сделать лишь раз – летом на ЧМ. И тогда СМИ его.

Витинья («ПСЖ», Португалия)

Невеш из-за травм пропустил немало матчей «ПСЖ» в этом сезоне, поэтому в розыгрыше 2025/26 никаких вопросов о том, кто является лидером в центре поля парижской команды, не возникает. Витинья делает то же самое, что и год назад. Тогда он стал №3 в голосовании на ЗМ, а теперь идет тем же путем – но результативнее. Сезоном ранее набрал за «ПСЖ» во всех турнирах 7+3, теперь – 7+9, хотя игровой год еще не завершен. Витинья стал чаще участвовать в решающих стадиях атак. Но есть нюанс: играет «не на той» позиции. Следовательно, полностью зависим от завоевания своими командами трофеев. Нужен хотя бы один крупный: либо ЛЧ с «ПСЖ», либо ЧМ со сборной Португалии. Хорошая новость: что бы ни случилось на мундиале, никто из национальной команды Витиньи не обойдет его в голосовании. Потому что Роналду не играет в Европе. Потому что Фернандеш даже не выступал в ЛЧ. Витиньи не нужно быть главным в сборной летом – «только» победить на турнире. Или дойти очень-очень далеко, если удастся триумфовать с «ПСЖ» в ЛЧ. Единственный в подборке, кому не нужно рвать жилы, чтобы заслужить признание.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)

Последние персонажи в подборке нуждаются в чуде, чтобы выиграть Золотой мяч. Но… почему бы и нет? Норвегия убедила в отборе на ЧМ, уверенно разобравшись с Италией. Хорошо играла в футбол. На мундиаль поедет без лучшего в мире состава – но с Холандом, Эдегором, Серлотом и многими середняками из топ-лиг. С таким составом не выиграют – но с похожим Марокко еще недавно квалифицировался в полуфинал. И если Норвегия зайдет так далеко, а Холанд забьет много голов, то он в гонке. Особенно если выиграет с «Манчестер Сити» АПЛ – со скромным количеством очков, но с победой в памятной и яркой гонке. Недавно Эрлинг забил гол в ворота «Арсенала» – возможно, чемпионский. Или чемпионским станет один из тех, которые он забьет в последних турах. Короче, может выиграть большой трофей. Может удивить на ЧМ. И если мундиаль выиграет какая-нибудь Аргентина с героем Мартинесом или Испания с ключевой ролью Феррана… Ну, в такой год Эрлинг будет претендентом. Потому что выложился на все 120%, пока другие топ-игроки не выжали из себя и 90%.

Хулиан Альварес («Атлетико», Аргентина)

Шансы – мизерные, но перед стартом сезона были в разы меньше. Если бы в августе кто-то вам сказал, что по состоянию на вторую половину апреля Хулиан будет в десятке главных претендентов на ЗМ, вы бы поверили? Альварес не забил и не забьет 50+ голов в сезоне. Но он стабильно отличался важными голами. Голом со штрафного приложился к победе над «Барселоной» в Каталонии, которая оставила фаворита без полуфинала ЛЧ. Отличился дальним ударом после топовой подработки в финале Кубка Испании – помог «Атлетико» сравнять счет и перевел игру в дополнительное время. Оформил 5+2 в 6 первых матчах плей-офф ЛЧ. Огорчил «Интер» голом. Положил дубль в ворота «Реала». Впереди – полуфиналы ЛЧ, где может выбить «Арсенал» – команду, которая была фаворитом соревнования с августа и вплоть до апреля. А если выиграет ЛЧ? А вдруг приведет Аргентину к победе на ЧМ? Не Месси же снова решать. Хулиану нужно чудо, чтобы выиграть ЗМ, но он творил чудеса нас раз за разом на протяжении сезона: так почему должен перестать это делать сейчас?

А еще Золотой мяч в последние годы – это о хорошей истории. Родри выиграл ЗМ, потому что наконец получил лучшую для себя роль на поле. Дембеле победил, потому что наконец-то нашел своего тренера. Будет красиво и логично, если Альварес получит награду после того, как наконец-то дождался статуса примы в клубе и сборной. Маловероятно, но такой «сбой в матрице» удовлетворил бы, пожалуй, всех.

