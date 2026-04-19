Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Чемпионат Германии
Бавария
19.04.2026 18:30 – FT 4 : 2
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
19 апреля 2026, 20:24 | Обновлено 19 апреля 2026, 20:44
2205
8

Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул

Мюнхенцы одержали волевую победу

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 апреля, состоялся матч 30-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом».

Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 4:2.

«Штутгарт» открыл счет в матче на 21-й минуте усилиями Фюриха, который с острого угла пробил мимо голкипера.

Мюнхенцы ответили через 10 минут, когда Геррейро замкнул прострел Мусиалы. Еще через две минуты Джексон забил в пустые ворота с передачи Диаса, а на 37-й минуте Дэвис нанес сильный удар из пределов штрафной под перекладину ворот соперника – 3:1.

В начале второго тайма Кейн затолкал мяч в ворота после подачи углового и сделал счет 4:1.

Итоговый счет на 89-й минуте установил Андрес, который из пределов штрафной пробил точно в угол ворот «Баварии» – 4:2.

Благодаря этой победе «Бавария» с 79 очками гарантировала себе чемпионство, опережая за четыре тура до конца сезона «Боруссию» Дортмунд на 15 очков.

«Штутгарт» имеет в активе 56 очков и занимает четвертое место, продолжая борьбу за выход в Лигу чемпионов.

Бундеслига. 30-й тур, 19 апреля

Бавария – Штутгарт – 4:2

Голы: Геррейру, 31, Джексон, 33, Дэвис, 37, Кейн, 52 – Фюрих, 21, Андрес, 89

Стартовые составы:

Бавария: Урбиг – Станишич (Офли, 85), Ким, Ито, Дэвис (Лаймер, 62), Киммих, Горецка, Геррейро (Ндиайе, 76), Мусиала (Кейн, 46), Диас (Олисе, 46), Джексон.

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Йельч (Жаке, 46), Шабо, Хендрикс, Каразор, Штиллер (Андрес, 66), Эль-Ханус, Фюрих (Миттельштадт, 66), Левелинг (Демирович, 76), Томас (Буaнани, 85).

По теме:
Нойер сравнялся с Мюллером по количеству выигранных чемпионств Бундеслиги
Состояние Камавинги в Мюнхене шокировало игроков Реала
Вингер Баварии выбыл до конца сезона. Может пропустить чемпионат мира
Бавария Штутгарт Бундеслига чемпионат Германии по футболу Рафаэл Геррейру Николас Джексон Альфонсо Дэвис Гарри Кейн Крис Фюрих Чема Андрес
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(77)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Футбол | 19 апреля 2026, 06:32 9
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19 апреля 2026, 09:30 20
Катастрофа с ошибками. Сборная Украины U-18 сыграла матч ЧМ по хоккею
Хоккей | 19.04.2026, 16:01
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Теннис | 19.04.2026, 18:00
Таблица АПЛ. Ман Сити по потерянным очкам сравнялся с Арсеналом
Футбол | 19.04.2026, 21:12
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Поздравления Кейну! Желаю ему и ЧС выиграть вместе с Англией
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
109-29 разница мячей.
Баскетбол какой то
Ответить
+3
Найбільш тупорила ліга. Ще у Франції приблизно теж так само є одна команда і всі решта.
В Іспанії там хоча б дві команди, уже хоч якась конкуренція та інтрига. 
Ответить
+2
Коли писав код до гри, i тепер чiти тiльки в тебе) реально цiкавi матчi будуть с ПСЖ, подивимось!
Ответить
0
На цей раз Компані правильно зробив заміни дав лідерам відпочити і достатньо часу взяти участь у чемпіонському матчі,навіть Джексона сварити не буду(хоч грав як завжди х),до речі Гаррі мяч забив(а не заштовхав)зльоту з не зручної позиції.P.S.Москалі крадуть Сетанту (укр)з "Слава Україні" і нічого їм не тисне,а моє мегого чомусь не показує. 
Ответить
0
настільки тошнотворна ліга, упл в рази цікавіша.
Ответить
-2
Популярные новости
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
19.04.2026, 09:42 2
Футбол
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
В США заявили, что украинский супертяж полностью изменил бокс
19.04.2026, 10:15 2
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 36
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
18.04.2026, 01:32
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
19.04.2026, 08:34 3
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем