Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул

В воскресенье, 19 апреля, состоялся матч 30-го тура Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом».

Игра прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 4:2.

«Штутгарт» открыл счет в матче на 21-й минуте усилиями Фюриха, который с острого угла пробил мимо голкипера.

Мюнхенцы ответили через 10 минут, когда Геррейро замкнул прострел Мусиалы. Еще через две минуты Джексон забил в пустые ворота с передачи Диаса, а на 37-й минуте Дэвис нанес сильный удар из пределов штрафной под перекладину ворот соперника – 3:1.

В начале второго тайма Кейн затолкал мяч в ворота после подачи углового и сделал счет 4:1.

Итоговый счет на 89-й минуте установил Андрес, который из пределов штрафной пробил точно в угол ворот «Баварии» – 4:2.

Благодаря этой победе «Бавария» с 79 очками гарантировала себе чемпионство, опережая за четыре тура до конца сезона «Боруссию» Дортмунд на 15 очков.

«Штутгарт» имеет в активе 56 очков и занимает четвертое место, продолжая борьбу за выход в Лигу чемпионов.

Бундеслига. 30-й тур, 19 апреля

Бавария – Штутгарт – 4:2

Голы: Геррейру, 31, Джексон, 33, Дэвис, 37, Кейн, 52 – Фюрих, 21, Андрес, 89

Стартовые составы:

Бавария: Урбиг – Станишич (Офли, 85), Ким, Ито, Дэвис (Лаймер, 62), Киммих, Горецка, Геррейро (Ндиайе, 76), Мусиала (Кейн, 46), Диас (Олисе, 46), Джексон.

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Йельч (Жаке, 46), Шабо, Хендрикс, Каразор, Штиллер (Андрес, 66), Эль-Ханус, Фюрих (Миттельштадт, 66), Левелинг (Демирович, 76), Томас (Буaнани, 85).