Бавария получила предложение на 200 млн евро и приняла решение

«Бавария» отклонила предложение о трансфере своего вингера Майкла Олисе.

Речь идет о предложении от неназванного клуба, который был готов выложить за французского футболиста около 200 миллионов евро, однако в Мюнхене даже не стали открывать переговоры.

Руководство «Баварии» считает Олисе ключевым элементом команды и не рассматривает его продажу в любом формате. В клубе убеждены, что его влияние на игру слишком велико, чтобы терять игрока такого уровня.

В «Баварии» подчеркивают, что строят долгосрочный проект вокруг Олисе, а все попытки его выкупа на данный момент получают четкий отказ.