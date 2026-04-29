Бавария получила предложение на 200 млн евро и приняла решение
Мюнхенцы отказались продавать Олисе
«Бавария» отклонила предложение о трансфере своего вингера Майкла Олисе.
Речь идет о предложении от неназванного клуба, который был готов выложить за французского футболиста около 200 миллионов евро, однако в Мюнхене даже не стали открывать переговоры.
Руководство «Баварии» считает Олисе ключевым элементом команды и не рассматривает его продажу в любом формате. В клубе убеждены, что его влияние на игру слишком велико, чтобы терять игрока такого уровня.
В «Баварии» подчеркивают, что строят долгосрочный проект вокруг Олисе, а все попытки его выкупа на данный момент получают четкий отказ.
