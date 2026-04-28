28 апреля 2026, 23:17 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:18
211
Олисе встал в один ряд с Зиданом и Платини

Игрок «Баварии» стал 4-м, кто забил в полуфинале ЛЧ/КЕЧ в ворота французской команды

28 апреля 2026, 23:17 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:18
211
Олисе встал в один ряд с Зиданом и Платини
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Футболист «Баварии» Майкл Олисе стал четвертым французским игроком, которому удалось отличиться голом против французского клуба в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.

Это произошло в выездном матче против ПСЖ.

До Олисе подобного достижения добивались Мишель Платини («Ювентус») в матче против «Бордо» в 1985 году, Марсель Десайи («Милан») против «Монако» в 1994 году и Зинедин Зидан («Ювентус») против «Монако» в 1998 году.

Французские футболисты, забивавшие в полуфиналах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов в ворота французских команд:

  • Майкл Олисе («Бавария»), против ПСЖ, 2026
  • Зинедин Зидан («Ювентус»), против «Монако», 1998
  • Марсель Десайи («Милан»), против «Монако», 1994
  • Мишель Платини («Ювентус»), против «Бордо», 1985
Цим задротам до Платіні ще срать і срать...
