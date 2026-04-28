Олисе встал в один ряд с Зиданом и Платини
Игрок «Баварии» стал 4-м, кто забил в полуфинале ЛЧ/КЕЧ в ворота французской команды
Футболист «Баварии» Майкл Олисе стал четвертым французским игроком, которому удалось отличиться голом против французского клуба в полуфинале Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов.
Это произошло в выездном матче против ПСЖ.
До Олисе подобного достижения добивались Мишель Платини («Ювентус») в матче против «Бордо» в 1985 году, Марсель Десайи («Милан») против «Монако» в 1994 году и Зинедин Зидан («Ювентус») против «Монако» в 1998 году.
Французские футболисты, забивавшие в полуфиналах Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов в ворота французских команд:
- Майкл Олисе («Бавария»), против ПСЖ, 2026
- Зинедин Зидан («Ювентус»), против «Монако», 1998
- Марсель Десайи («Милан»), против «Монако», 1994
- Мишель Платини («Ювентус»), против «Бордо», 1985
🇫🇷 Joueurs français ayant marqué en demi-finales contre un club français en C1 :— Stats Foot (@Statsdufoot) April 28, 2026
- Michel Platini (Juventus) contre Bordeaux le 10 avril 1985
- Marcel Desailly (AC Milan) contre Monaco le 27 avril 1994
- Zinédine Zidane (Juventus) contre Monaco le 1er avril 1998
- MICHAEL OLISE…
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
