Матч-триллер для Миколенко, отставка в клубе УПЛ, финал ЧМ по снукеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 3 мая.

1A. Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити

Горожане, потеряв очки, ухудшили свои шансы на чемпионство в АПЛ

1B. Эвертон – Ман Сити – 3:3. Драма и спасение на 90+7 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

2. Шок в Лондоне. Челси опозорился на Стэмфорд Бридж и потерял шансы на ЛЧ

Матч против Ноттингем Форест завершился со счетом 1:3

3. О спасении уже не говорят. Рух уступил Заре во Львове

Команда Федыка забила первой, но опыта для удержания счета не хватило

4. ОФИЦИАЛЬНО. Василий Баранов покинул пост тренера Кудровки

46-летний специалист по итогам прошлого сезона вывел команду в УПЛ

5. Шахтер одолел Динамо, Полесье обыграло очки Металлист 1925, ЛНЗ потерял очки

Самые интересные события 26-го тура УПЛ

6. Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

7A. Калинина прошла 83-ю ракетку мира на старте квалификации тысячника в Риме

Ангелина в двух сетах одолела Камилу Осорио в первом раунде отбора

7B. Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме

Дарья Снигур уверенно обыграла Самиру Де Стефано в первом раунде отбора

8. Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру

Китаец У Ицзе в напряженном финале победил Шона Мерфи со счетом 18:17

9. Удача Антонелли, несчастный Леклер и как Макларен отобрал победу у Норриса

Анализ основных событий 4-го этапа Формулы-1 2026 года

10. Александрия рухнула не из-за ухода Ротаня, а из-за авантюрной политики

У серебряного призера сохраняются лишь призрачные шансы остаться в элите