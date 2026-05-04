Шок в Лондоне. Челси опозорился на Стэмфорд Бридж и потерял шансы на ЛЧ

В понедельник, 4 мая 2026 года, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ноттингем Форест».

Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

В добавленное к первому тайму время в матче произошел жуткий эпизод – столкновение правого защитника «Ноттингема» Зака Эббота и хавбека «Челси» Джесси Дерри при подаче углового. Обоих игроков заменили, а «Челси» получил право на пенальти, который не реализовал Коул Палмер.

На 66-й минуте «Челси» пришлось заменить и вратаря – вместо Роберта Санчеса вышел Филип Йоргенсен.

Это поражение стало для «Челси» шестым подряд в АПЛ и лишило команду шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Английская Премьер-лига. 35-й тур, 4 мая

Челси – Ноттингем Форест – 1:3

Голы: Педро, 90+3 – Авонийи, 2, 52, Жезус, 15 (пен.)

Челси: Роберт Санчес (Филип Йоргенсен, 66), Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Тосин Адарабийо (Леви Колвилл, 46), Энцо Фернандес, Джесси Дерри (Лиам Делап, 45+9), Мойсес Кайседо, Ромео Лавиа (Андрей Сантос, 58), Жоао Педро, Коул Палмер

Ноттингем Форест: Матц Селс, Морато, Лука Нец, Зак Эббот (Неко Уильямс, 45+5), Жаир Паула (Никола Миленкович, 46), Райан Йетс, Николас Домингес (Элиот Андерсон, 46), Джеймс Макати, Игорь Жезус (Морган Гиббс-Уайт, 46), Тайво Авонии, Дилан Баква (Омари Хатчинсон, 80)

