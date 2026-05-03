В понедельник, 4 мая, состоится поединок 35-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Челси

Очень сумбурно складывается сезон для действующих чемпионов мира. После 34 туров Премьер-лиги Англии на балансе лондонцев есть только 48 баллов, пока позволяют им находиться на 9-м месте турнирной таблицы. Хотя расстояние от топ-6 небольшое – всего 3 очка, однако «синие» и сыграли на 1 игру меньше. В Кубке Англии «Челси» обыграл «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексхэм», «Порт Уэйл» и «Лидс», благодаря чему и квалифицировался в финал, где встретится с «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичане выступали довольно неплохо, пока не встретились с французским «ПСЖ» на стадии 1/8 финала. «Челси» уступили парижанам с общим счетом 8:2.

Ноттингем

Не менее сумбурно проходит сезон и для «лесников», хотя в последнее время их результаты значительно улучшились, в том числе из-за назначения Витора Перейры – 4-го тренера за последние 9 месяцев. Тем не менее, за 34 игры чемпионата Англии «Ноттингем» завоевал 39 баллов, что пока позволяют ему находиться на 34-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета за 4 тура до завершения турнира составляет уже 5 очков. Кубок Англии клуб покинул после поражения против «Рексхема» на стадии 1/32 финала.

В Лиге Европы англичане обыграли «Фенербахче», «Митьюлланд» и «Порту», благодаря чему квалифицировались в полуфинал, где противостоят «Астон Вилле». Первая игра завершилась минимальной победой «Фореста».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Челси». Лондонцы за это время одержали 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а 1 победы завоевал «Ноттингем».

Интересные факты

Беспроигрышная серия «Ноттингема» продолжается уже 9 матчей подряд. На счету команды 6 побед и 2 ничьи.

«Челси» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей Премьер-лиги, не забив ни одного гола.

Ни в одном из 8 предыдущих матчей «Челси» не забивали обе команды.

В последних 8 домашних играх «Челси» победил только дважды.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64 по линии БК betking.