  4. Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 20:12 | Обновлено 03 мая 2026, 20:23
Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

ФК Динамо

В этот уик-энд проходит 26-й тур Украинской Премьер-лиги.

Вечером 3 мая в Киеве состоялось Украинское Классико между Динамо и Шахтером.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо уступило Шахтеру со счетом 1:2. На супергол Матвея Пономаренко с центра поля для динамовцев (13 мин) горняки ответили забитыми мячами Лукаса Феррейры (50 мин) и Лассины Траоре (68 мин).

Шахтер опережает ЛНЗ, ближайшего конкурента, на 10 очков. Чтобы выиграть золотые медали, горнякам в оставшихся 4 матчах нужно набрать всего 3 очка (одна победа).

Топ-7 УПЛ: Шахтер (63 очка), ЛНЗ (53), Полесье (52), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос (43), Кривбасс (41).

В опасной зоне: Кудровка (22), Рух (20), Александрия (13), Полтава (12). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 26-й тур

  • 01.05. 15:30. Полтава – Кривбас – 3:3
  • 02.05. 13:00. Александрия – Колос – 0:3
  • 02.05. 15:30. Верес – Эпицентр – 3:3
  • 02.05. 18:00. Карпаты – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 03.05. 13:00. Оболонь – Кудровка – 1:1
  • 03.05. 15:30. Металлист 1925 – Полесье – 0:1
  • 03.05. 18:00. Динамо – Шахтер – 1:2
  • 04.05. 18:00. Рух – Заря

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63
2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53
3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52
4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47
5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45
6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43
7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41
8 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37
9 Заря 25 9 8 8 35 - 32 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 35
10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30
11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27
12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26
13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13
16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12
Николай Степанов
Комментарии 13
Цікаво поглянути на календар останніх матчів Металіста та Динамо, де абсолютно більшість шансів ще може бути у киян зайняти 5 місце, ні ж втримати 4
Вся Україна святкує чемпіонство Шахтаря ще з учорашнього дня. Які там очки ще... 
Тут прекрасно все 🤩 вся Україна радіє і тільки ФК ОПЗЖ Суркіса та Медведчука скулить і робить плакі-плакі, кайф 🫠
В Киеве какой-то контраст сегодня, вроде и потеплело наконец-то,а вроде и -16🤣
Настал в Киеве час смуты,
Им победили вопреки!
Уже без одной минуты:
Чемпионы - горняки!
🥇🥇🥇🧡⚒️🖤😜🥳
Ну хоть резерв увидим чаще. 
"Все одно кротам чемпіонами не стати"
(цитата Sania)
"Хіба ти віриш, що Шахтар зможе обіграти ЛНЗ, Полісся і Динамо?"
(цитата Sania у зверненні до АК228)
Отличный вид 
Походало, 
Тепер - 16
