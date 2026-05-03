Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

В этот уик-энд проходит 26-й тур Украинской Премьер-лиги.

Вечером 3 мая в Киеве состоялось Украинское Классико между Динамо и Шахтером.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо уступило Шахтеру со счетом 1:2. На супергол Матвея Пономаренко с центра поля для динамовцев (13 мин) горняки ответили забитыми мячами Лукаса Феррейры (50 мин) и Лассины Траоре (68 мин).

Шахтер опережает ЛНЗ, ближайшего конкурента, на 10 очков. Чтобы выиграть золотые медали, горнякам в оставшихся 4 матчах нужно набрать всего 3 очка (одна победа).

Топ-7 УПЛ: Шахтер (63 очка), ЛНЗ (53), Полесье (52), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос (43), Кривбасс (41).

В опасной зоне: Кудровка (22), Рух (20), Александрия (13), Полтава (12). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 26-й тур

01.05. 15:30. Полтава – Кривбас – 3:3

02.05. 13:00. Александрия – Колос – 0:3

– 0:3 02.05. 15:30. Верес – Эпицентр – 3:3

02.05. 18:00. Карпаты – ЛНЗ Черкассы – 0:0

03.05. 13:00. Оболонь – Кудровка – 1:1

03.05. 15:30. Металлист 1925 – Полесье – 0:1

– 0:1 03.05. 18:00. Динамо – Шахтер – 1:2

– 1:2 04.05. 18:00. Рух – Заря

🏆 Турнирная таблица УПЛ